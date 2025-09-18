България

Полицай, охранявал протеста пред НС, е починал

Става въпрос за 50-годишен мъж със сърдечен арест

18 септември 2025, 09:26
Източник: NOVA

П олицай, охраняващ протеста, който се провежда пред Народното събрание, е починал.

От ЦСМП съощиха за NOVA, че са получили сигнал в 07.15 ч., като линейката е била на място в 07.20 ч.

В подкрепа към Коцев: Автомобили блокираха входа на служебния паркинг на НС

Става въпрос за 50-годишен мъж със сърдечен арест. Спешният екип го реанимирал на място и е откаран в "Пирогов". По-късно е починал.

Тази сутрин няколко коли на представители на ПП блокираха входа към служебния паркинг на парламента откъм Държавния архив в знак на подкрепа към кмета на Варна Благомир Коцев и зам.-кмета на София Никола Барбутов. 

Източник: nova.bg    
полицай протест НС
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 2 дни
"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 2 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 2 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 2 дни

