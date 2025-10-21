България

23-годишен загина в катастрофа с три коли между Златица и Челопеч, твърди се, че е имало гонка

Има съмнения за незаконно преследване с 260 км/ч, причинило инцидента

21 октомври 2025, 07:55
Жилищна сграда в Добрич пропада заради постоянни наводнения (ВИДЕО)

Жена твърди, че пиян служител на МВР е предизвикал катастрофа в Перник

"Сто души гледаха, никой не помогна": Близките на убитото в столичен мол момче искат доживотен затвор за задържания
Започва ремонт на 7-километров участък от АМ „Хемус“

Съветът за съвместно управление се събра, търси нова формула на кабинета

Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места

Доц. Борислав Цеков: Ходът на ДПС е стратегически печеливш, кризата е в опозицията

Крум Зарков: Нуждаем се от организация, а тя се нарича управление на държавата

М ъж на 23-годишна възраст издъхна при верижна катастрофа между три автомобила на Подбалканския път преди дни. Твърди се, че става дума за преследване между автомобили със скорост, достигаща 260 км/час. 

Според неофициална информация автомобилът на загиналия Мартин се е движил към село Челопеч. Срещу него са идвали другите две коли.

На място е установено, че са катастрофирали три леки автомобила. Единият водач бил транспортиран в болница и настанен в реанимация с опасност за живота, като по-късно стана ясно, че е починал. Другият шофьор е настанен за лечение в хирургично отделение, без опасност за живота. Третият шофьор не е пострадал.

От полицията казват, че към този момент не е установено да има данни за организирани гонки.

Марин Маринов е приятел на загиналия. Двамата са имали уговорка да се срещнат същата вечер. В ефира на NOVA той разказа, че наистина е имало гонка между два автомобила, но потърпевш бил неговият приятел със собствената му кола.

Марин сподели, че не познава лично участниците в надпреварата, но знае за тях, че редовно шофират под въздействието на алкохол и наркотици.

„Тези хора постоянно така си шофираха. Всички знаят, но не се взимат никакви мерки от органите на реда. Също така има опит един от участниците в инцидента да бъде прикрит, защото е от заможно семейство”, добави той.

Пиян мъж катастрофира с тротинетка в Бургас

Пиян мъж катастрофира с тротинетка в Бургас

България Преди 9 минути

Инцидентът е станал в понеделник в ж-к „Меден Рудник“

Джей Ди Ванс пристигна в Израел, за да укрепи примирието в Газа

Джей Ди Ванс пристигна в Израел, за да укрепи примирието в Газа

Свят Преди 13 минути

„Сключихме сделка с "Хамас", че те ще бъдат много добри, ще се държат прилично, ще бъдат мили“

Рускa aтака остави без ток части от Северна Украйна

Рускa aтака остави без ток части от Северна Украйна

Свят Преди 50 минути

Нападението е било насочено срещу енергиен обект, съобщи "Чернигивобленерго"

Никола Саркози влиза в затвора "Санте" днес

Никола Саркози влиза в затвора "Санте" днес

Свят Преди 57 минути

Поради възрастта си той има право да подаде молба за условно освобождаване веднага след влизането си в затвора

Скъсаният кабел, причинил трагедията с фуникуляр в Лисабон, е бил неизправен

Скъсаният кабел, причинил трагедията с фуникуляр в Лисабон, е бил неизправен

Свят Преди 58 минути

Видът кабел, използван от 2022 г., нито е сертифициран за пътнически транспорт, нито е подходящ за този тип въжени железници

Заради продължаващия shutdown в САЩ: Ядрената агенция пусна служителите си в неплатен отпуск

Заради продължаващия shutdown в САЩ: Ядрената агенция пусна служителите си в неплатен отпуск

Свят Преди 1 час

Засегнати са над 1 400 служители

Президентът Румен Радев назначи посланици в Белгия, Нидерландия и Казахстан

Президентът Румен Радев назначи посланици в Белгия, Нидерландия и Казахстан

България Преди 1 час

Според Конституцията държавният глава назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на МС

Храни за млада и здрава кожа: Как да стимулирате производството на колаген естествено

Храни за млада и здрава кожа: Как да стимулирате производството на колаген естествено

Любопитно Преди 1 час

Колагенът е изграден от аминокиселини, което прави приема на протеини изключително важен

"Магически" момент: Разкрито е 3000-годишното тайнство на съкровището от Пийбълс

"Магически" момент: Разкрито е 3000-годишното тайнство на съкровището от Пийбълс

Любопитно Преди 2 часа

Все още не е установено предназначението на всички предмети, но експертите предполагат, че някои от тях може да са украсявали кон или дървена колесница

Заради балната зала на Тръмп: Започна събарянето на част от Белия дом (СНИМКИ)

Заради балната зала на Тръмп: Започна събарянето на част от Белия дом (СНИМКИ)

Свят Преди 2 часа

Разчистването на дървета и други подготвителни работи на обекта започнаха още през септември

Американски съд постанови: Тръмп може да изпрати военни в Портланд

Американски съд постанови: Тръмп може да изпрати военни в Портланд

Свят Преди 3 часа

Магистратите смятат за вероятно президентът да е упражнил законно правомощията си

30-годишното търсене на обитаема „Земя близнак“

30-годишното търсене на обитаема „Земя близнак“

Любопитно Преди 3 часа

Ловците на екзопланети Кристофър Уотсън и Анелиз Мортие обясняват дългото търсене на „близнак Земя“, способен да поддържа живот

OpenAI стана "твърде голяма, за да се срине"

OpenAI стана "твърде голяма, за да се срине"

Технологии Преди 3 часа

Компанията старателно се вплита в ИТ гигантите и техните бизнеси

Подвиг на Калин изведе Феномените до Резиденцията в “Игри на волята”

Подвиг на Калин изведе Феномените до Резиденцията в “Игри на волята”

Любопитно Преди 9 часа

Непримиримият Мирослав осигури Стопанството за Завоевателите

Две групи работници ще са най-търсени у нас следващите години

Две групи работници ще са най-търсени у нас следващите години

България Преди 11 часа

Поколението Z проминя пазара на труда, казва експерт

Лавров и Рубио са провели "конструктивен" разговор

Лавров и Рубио са провели "конструктивен" разговор

Свят Преди 11 часа

Говорител на държавният секретар на САЩ заяви, че целта на днешния разговор е била да се постигне "трайно решение на руско-украинската война

Всичко от днес

