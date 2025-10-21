България

"Моля те, помогни ми… аз умирам“ - последните думи на Мартин, загинал при гонка

Според информация от семейството на Марти, трагичният инцидент е станал в нощта на 17 срещу 18 октомври край Златица. Две коли, гонещи се по Подбалканския път в посока Челопеч – Златица, са причинили почти челен удар с автомобила на Марти, който се е движел в своята лента

21 октомври 2025, 10:27
Проверката на Европрокуратурата в Община Пловдив била по сигнал на общински съветник

Проверката на Европрокуратурата в Община Пловдив била по сигнал на общински съветник
Маскиран нападна с чук прокурор пред дома му в София

Маскиран нападна с чук прокурор пред дома му в София
Жилищна сграда в Добрич пропада заради постоянни наводнения (ВИДЕО)

Жилищна сграда в Добрич пропада заради постоянни наводнения (ВИДЕО)
Жена твърди, че пиян служител на МВР е предизвикал катастрофа в Перник

Жена твърди, че пиян служител на МВР е предизвикал катастрофа в Перник

"Сто души гледаха, никой не помогна": Близките на убитото в столичен мол момче искат доживотен затвор за задържания
23-годишен загина в катастрофа с три коли между Златица и Челопеч, твърди се, че е имало гонка

23-годишен загина в катастрофа с три коли между Златица и Челопеч, твърди се, че е имало гонка
Започва ремонт на 7-километров участък от АМ „Хемус“

Започва ремонт на 7-километров участък от АМ „Хемус“
Съветът за съвместно управление се събра, търси нова формула на кабинета

Съветът за съвместно управление се събра, търси нова формула на кабинета "Желязков"

С ело Антон ще се събере на протест в памет на Марти, загинал при трагичен пътен инцидент, причинен от гонка с висока скорост. Събитието е насрочено за 2 ноември 2025 г., неделя, от 12:00 ч. на площад "Съединение“.

23-годишен загина в катастрофа с три коли между Златица и Челопеч, твърди се, че е имало гонка

Според информация от семейството на Марти, трагичният инцидент е станал в нощта на 17 срещу 18 октомври край Златица. Две коли, гонещи се по Подбалканския път в посока Челопеч – Златица, са причинили почти челен удар с автомобила на Марти, който се е движел в своята лента.

След удара, шофьорите и пътниците от двете коли са напуснали мястото на инцидента, без да окажат помощ.

Пътуващи по този път са спрели и се обадили на спешния телефон 112, като са открили звънящия телефон на Марти и успели да уведомят негов близък.

На мястото пристигат членове на семейството и още няколко души, които в продължение на близо два часа се опитват да извадят Марти от колата. Според свидетели, той с последни сили е молил:

"Моля те, помогни ми… аз умирам.“

Въпреки усилията на близките и намесата на лекарите в болницата в Панагюрище, Марти губи битката за живота си.

От Сдружение "Ангели на пътя“ съобщават, че информацията за инцидента не е била публикувана в медиите или официални източници, докато семейството не се е свързало със сдружението. Организацията е сезирала всички институции и медии с искане случаят да бъде разследван и виновните да бъдат изправени пред закона.

Според последни данни, лицата, причинили инцидента, към момента са на свобода.

"Един човешки живот не може да остане без глас и без справедливост“, заявяват от сдружението, призовавайки гражданите да се включат в протеста.

Източник: Фокус     
Протест Пътен инцидент Гонка с висока скорост Загинал Справедливост Напускане на местопроизшествие Разследване Село Антон Марти Ангели на пътя
Последвайте ни
12 -годишно дете е намушкано с нож в столично училище

12 -годишно дете е намушкано с нож в столично училище

CNN: Срещата Тръмп - Путин под въпрос, Вашингтон и Москва замразиха подготовката за новия дипломатически опит за край на войната в Украйна

CNN: Срещата Тръмп - Путин под въпрос, Вашингтон и Москва замразиха подготовката за новия дипломатически опит за край на войната в Украйна

Ужас в Бургаско: Млад мъж застреля три жени от семейството си, оцелялo е само малко дете

Ужас в Бургаско: Млад мъж застреля три жени от семейството си, оцелялo е само малко дете

Ужасяващ момент в небето: Мистериозен обект разби предното стъкло на самолет и рани пилота

Ужасяващ момент в небето: Мистериозен обект разби предното стъкло на самолет и рани пилота

Проверяват работодатели за измами с пенсии

Проверяват работодатели за измами с пенсии

pariteni.bg
Toytota преобрази Land Cruiser FJ и го направи по-малък и все така мощен

Toytota преобрази Land Cruiser FJ и го направи по-малък и все така мощен

carmarket.bg
21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите
Ексклузивно

21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите

Преди 4 часа
Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места
Ексклузивно

Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места

Преди 4 часа
<p>България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща</p>
Ексклузивно

България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща

Преди 2 часа
Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)
Ексклузивно

Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)

Преди 3 часа

Виц на деня

Пиян се прибира и вика: – Женоо, къде си? – Тук съм! – А, добре. Само проверявам дали съм у нас!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Оставиха в ареста Валентин Асенов, обвинен за катастрофата с АТВ в София

Оставиха в ареста Валентин Асенов, обвинен за катастрофата с АТВ в София

България Преди 18 минути

При инцидента в столичния квартал "Христо Ботев" загина един човек, а друг беше сериозно ранен

Джо Байдън завърши лъчелечение за агресивен рак на простатата

Джо Байдън завърши лъчелечение за агресивен рак на простатата

Свят Преди 35 минути

„Татко беше невероятно смел по време на лечението си“, написа Ашли Байдън

Американският гросмайстор Даниел Народицки загина на 29 години

Американският гросмайстор Даниел Народицки загина на 29 години

Свят Преди 53 минути

„Това е огромна загуба за света на шахмата“

Пиян мъж катастрофира с тротинетка в Бургас

Пиян мъж катастрофира с тротинетка в Бургас

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в понеделник в ж-к „Меден Рудник“

Джей Ди Ванс пристигна в Израел, за да укрепи примирието в Газа

Джей Ди Ванс пристигна в Израел, за да укрепи примирието в Газа

Свят Преди 1 час

„Сключихме сделка с "Хамас", че те ще бъдат много добри, ще се държат прилично, ще бъдат мили“

,

Маймуни с барут и конски водолази: Най-странните професии в историята

Любопитно Преди 1 час

Много от нас са имали професии, които сега бихме предпочели да забравим

Разкриха причината за смъртта на Джейн Гудол

Разкриха причината за смъртта на Джейн Гудол

Свят Преди 1 час

Прочутата природозащитничка почина на 1 октомври на 91 години

Израел съобщи, че е получил тялото на още един заложник

Израел съобщи, че е получил тялото на още един заложник

Свят Преди 1 час

Бригадите "Абу Али Мустафа" заявиха, че "връщат тялото на израелски войник, съгласно условията на споразумението".

Рускa aтака остави без ток части от Северна Украйна

Рускa aтака остави без ток части от Северна Украйна

Свят Преди 1 час

Нападението е било насочено срещу енергиен обект, съобщи "Чернигивобленерго"

Никола Саркози влезе в затвора

Никола Саркози влезе в затвора

Свят Преди 1 час

„Днес сутринта в затвора не влиза бивш президент на републиката, а невинен човек. Нямам никакво съмнение. Истината ще възтържествува“

Скъсаният кабел, причинил трагедията с фуникуляр в Лисабон, е бил неизправен

Скъсаният кабел, причинил трагедията с фуникуляр в Лисабон, е бил неизправен

Свят Преди 2 часа

Видът кабел, използван от 2022 г., нито е сертифициран за пътнически транспорт, нито е подходящ за този тип въжени железници

<p>Как да се преместите в скандинавския рай с над 9 000 лв средна заплата?</p>

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Норвегия- цена на жилищата, заплати и още нещо

БезГранично Преди 2 часа

От документи до осигуровки - всички неприятни детайли, събрани в едно ръководство

<p>Историческо: Япония за първи път има жена премиер, коя е Санае Такаичи</p>

Санае Такаичи стана първата жена премиер в историята на Япония

Свят Преди 2 часа

Тя беше подкрепена от Партията на японското възстановяване (ПЯВ), новия коалиционен партньор на ЛДП

Заради продължаващия shutdown в САЩ: Ядрената агенция пусна служителите си в неплатен отпуск

Заради продължаващия shutdown в САЩ: Ядрената агенция пусна служителите си в неплатен отпуск

Свят Преди 2 часа

Засегнати са над 1 400 служители

Президентът Румен Радев назначи посланици в Белгия, Нидерландия и Казахстан

Президентът Румен Радев назначи посланици в Белгия, Нидерландия и Казахстан

България Преди 2 часа

Според Конституцията държавният глава назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на МС

Храни за млада и здрава кожа: Как да стимулирате производството на колаген естествено

Храни за млада и здрава кожа: Как да стимулирате производството на колаген естествено

Любопитно Преди 2 часа

Колагенът е изграден от аминокиселини, което прави приема на протеини изключително важен

Всичко от днес

От мрежата

7 стъпки за лечение на ушни инфекции при котките

dogsandcats.bg

Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

dogsandcats.bg
1

Броят мечките в страната

sinoptik.bg
1

"Сиромашко" лято през ноември

sinoptik.bg

Братът на Марая Кери я съди за „лъжи и предателство“: Какво стои зад семейните им войни

Edna.bg

Тя се омъжи за най-добрия му приятел: Бившата съпруга на Кевин Костнър започна нов живот (СНИМКИ)

Edna.bg

Светльо Вуцов пристигна за срещата с Георги Иванов

Gong.bg

Ужас: хвърлен камък уби шофьор на автобус с фенове

Gong.bg

12-годишно дете е намушкано в столично училище

Nova.bg

Като филм на ужасите: Тройно убийство след стрелба и палеж в Бургаско, задържан е роднина на жертвите

Nova.bg