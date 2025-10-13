България

Полицията с подробности за инцидента на гара Мездра, при който загина мъж

Единият от машинистите е с положителен резултат на канабис и метамфетамин

13 октомври 2025, 10:32
Полицията с подробности за инцидента на гара Мездра, при който загина мъж
Източник: БТА/АР

О бластната дирекция на МВР във Враца съобщи подробности за вчерашния инцидент на жп гара Мездра, при който загина човек.

Влак прегази железничар на гара Мездра

Според информацията в 6:20 ч. е получен сигнал от дежурен диспечер на гарата, който съобщил за прегазен човек. Установено е, че това е 49-годишен мъж от Мездра, който бил част от персонала на влакова композиция. При навлизане на влака в района на гарата, мъжът опитал да слезе от локомотива преди композицията да е спряла и попаднал под колоосите на вагона. Починал е в линейка на път за болницата  в Мездра.

Влаков инцидент във Враца, има жертва

Двамата машинисти са тествани за алкохол и наркотични вещества. Единият от машинистите е с положителен резултат на канабис и метамфетамин, другият машинист е с положителна проба за метамфетамин. По случая е образувано досъдебно производство.

Източник: БТА,  Мая Ценова    
Влаков инцидент Гара Мездра Загинал човек Железничар Машинисти Наркотици Положителни проби Досъдебно производство МВР Враца Прегазен
Последвайте ни

По темата

След бедствието в Елените: Германски инвеститори в

След бедствието в Елените: Германски инвеститори в "Негреско" готвят съд срещу държавата

„Тя беше любовта на живота ми“: Ал Пачино съкрушен от смъртта на Даян Кийтън

„Тя беше любовта на живота ми“: Ал Пачино съкрушен от смъртта на Даян Кийтън

Движение за права и свободи – ДПС печели изборите за общински съветници в Пазарджик

Движение за права и свободи – ДПС печели изборите за общински съветници в Пазарджик

93-годишен мъж стана баща отново и планира да има още деца

93-годишен мъж стана баща отново и планира да има още деца

Къде инвестират парите си младите българи

Къде инвестират парите си младите българи

pariteni.bg
Могат ли кучетата да ядат банани

Могат ли кучетата да ядат банани

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 15 часа
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 16 часа
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 13 часа
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 14 часа

Виц на деня

– Дядо, ти вярваш ли в любовта от пръв поглед? – Не, моето момче. Баба ти ме хареса чак на третото поглеждане, след като видя…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Кой има право на хранителни помощи? Пълният списък с критериите</p>

Над 640 000 българи ще бъдат подпомогнати с храни и хигиенни материали

България Преди 14 минути

Раздаването на пакетите започва поетапно от 13 октомври

След наводнението в Царево през 2023 г.: Държавата отпусна спешно 5 млн. лв.

След наводнението в Царево през 2023 г.: Държавата отпусна спешно 5 млн. лв.

България Преди 24 минути

Община Царево подготвя и списък с щетите от наводнението на 03.10.2025 г.

Доналд Тръмп пуска луксозна колекция часовници „Fight, Fight, Fight“

Доналд Тръмп пуска луксозна колекция часовници „Fight, Fight, Fight“

Свят Преди 42 минути

Цените варират между 499 и 799 долара

,

Драстична разлика между държавните заплати и тези в частния сектор

България Преди 42 минути

В редица общини държавата вече е основен работодател

<p>Шокираща молба от младоженци: Такса 600 долара на гост</p>

Младоженци поискаха от гостите си да платят 600 долара за сватбата им

Любопитно Преди 1 час

От таксуване за вода, до продаване на билети - младоженци намират креативни начини да спестят

МОК разглежда забраната за участие на израелски гимнастички на Световното първенство

МОК разглежда забраната за участие на израелски гимнастички на Световното първенство

Свят Преди 1 час

Руските спортисти ще участват в състезанието като неутрални

Каква роля играе Турция в мирния план за Газа

Каква роля играе Турция в мирния план за Газа

Свят Преди 1 час

След като две години се държеше настрана, сега Турция се присъединява към многонационалните сили за наблюдение на примирието между Израел и Хамас

Учени: Кораловите рифове са обречени заради затоплянето на океаните

Учени: Кораловите рифове са обречени заради затоплянето на океаните

Любопитно Преди 1 час

Преминаването на климатичните "преломни моменти" може да предизвикат домино ефект от катастрофи

Защо да се ваксинираме и за кого е препоръчително?

Защо да се ваксинираме и за кого е препоръчително?

България Преди 1 час

Ваксинирането намалява риска от заболяване и усложнения

Русия свали 103 украински дрона за нощ над няколко района

Русия свали 103 украински дрона за нощ над няколко района

Свят Преди 1 час

40 дрона са били свалени над територията на украинския Кримски полуостров

<p>Мъж с българско гражданство е сред предадените 7 заложници от &quot;Хамас&quot;</p>

"Хамас" предаде 7 заложници на Червения кръст, сред тях е мъж с българско гражданство

Свят Преди 2 часа

Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа

Църквата почита 4-ма мъченици от Пергам, пострадали за вярата

Църквата почита 4-ма мъченици от Пергам, пострадали за вярата

Любопитно Преди 2 часа

Светите мъченици Карп и Папил, Агатодор и сестра му Агатоника живели в края на втори и първата половина на трети век

Израел планира да удостои Тръмп с най-високото гражданско отличие

Израел планира да удостои Тръмп с най-високото гражданско отличие

България Преди 2 часа

Медалът на израелския президент се присъжда на лица или организации, които са допринесли изключително за държавата Израел или за човечеството с таланта или заслугите си

<p>Проектиран в Швеция, произведен в Китай, тестваме Lynk&amp;Co 08</p>

Проектиран в Швеция, произведен в Китай, тестваме Lynk&Co 08

Технологии Преди 2 часа

Това е плъг-ин хибридът с най-големия пробег изцяло на ток в Европа, но освен този факт, друг голям плюс е интериорът. Той ще има за задача да омекоти ефекта на най-големия му минус

Южна Корея: КНДР вероятно е получила помощ от Русия за разработването на подводници

Южна Корея: КНДР вероятно е получила помощ от Русия за разработването на подводници

Свят Преди 3 часа

Пхенян се стреми да разработи подводници с ядрено задвижване

Одеса е под обстрел: Над 20 дрона летят над града

Одеса е под обстрел: Над 20 дрона летят над града

Свят Преди 3 часа

Местните власти призовават жителите да останат в бомбоубежища до обявяването на отбой от тревогата

Всичко от днес

От мрежата

Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

dogsandcats.bg

Какво представлява котешката настинка

dogsandcats.bg
1

Пороите забавят есенната сеитба

sinoptik.bg
1

Циклони обещават дъждове до края на октомври

sinoptik.bg

Меган Маркъл показа снимки на порасналата си дъщеря

Edna.bg

Успешно и безопасно отслабване с пектин

Edna.bg

Бивш национал на България започна със Септември

Gong.bg

Ерлинг Халанд се завръща предсрочно в Ман Сити

Gong.bg

"Хамас" освободи първите седем израелски заложници, сред тях е и мъжът с българско гражданство

Nova.bg

Собственик на жилище в "Негреско": Това е ваканционна сграда, категорично не е хотел

Nova.bg