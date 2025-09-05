Концерт на гара Мездра: "Уикеда" и X-R@Y са сред групите

В Мездра ще се проведе вторият за годината "Концерт на гарата" на 6 септември, организиран от Сдружение „Балкански културни хоризонти“. В съобщение, публикувано във фейсбук страницата на Общината, е посочено, че ще участват групите „Уикеда“, X-R@Y, Ансамбъл „Мездра“, група за Стари градски песни "Мездрея" към НЧ "Просвета – 1925“, Мездра, предаде кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова.

Събитието започва в 18:00 часа. При организацията на концерта партньор е Държавното предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“, а финансова подкрепа е оказана от Фондация „Америка за България“ за развитие на туризма в Северозападна България.

Инициативата „Концерти на гарата“ започна на железопътната гара във Видин в края на месец юли. На 22 септември се организира подобен концерт и на жп гарата във Враца.