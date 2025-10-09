Легендарен треньор по футбол почина на 69 години

Свят

В последните седмици здравето на бившия национал на Аржентина се влоши и той бе приет в болница

9 октомври 2025, 12:51
Източник: IStock

А ржентинската футболна федерация съобщи, че старши треньорът на гранда Бока Хуниорс - Мигел Анхел Русо, е починал на 69-годишна възраст, съобщава "Фокус".

В последните седмици здравето на бившия национал на Аржентина се влоши и той бе приет в болница заради инфекция на уринарния тракт, след като през 2017 г. бе диагностициран с рак на простата.

За последно води мач на Бока на 21 септември, когато неговият тим завърши наравно 2:2 у дома със Сентрал Кордоба. В негово отсъствие, столичани бяха водени от помощника му Клаудио Убеда.

Като футболист Русо печели титлата на Аржентина с Метрополитано през 1982 г. и Насионал през 1983 г. В периода 1983-1985 записва 17 мача и 1 гола с екипа на Аржентина, а серия от контузии го вади от състава за Световното през 1986 г., което е спечелено именно от южноамериканците.

Като треньор води отбори от Аржентина, Испания, Чили, Мексико, Колумбия, Перу, Парагвай и Саудитска Арабия.

Три пъти е начело на Бока, като печели титлата през 2020 г., а през 2007 г. завоюва Копа Либертадорес.

Източник: "Фокус"    
