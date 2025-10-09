Легендарен треньор по футбол почина на 69 години

А ржентинската футболна федерация съобщи, че старши треньорът на гранда Бока Хуниорс - Мигел Анхел Русо, е починал на 69-годишна възраст, съобщава "Фокус".
В последните седмици здравето на бившия национал на Аржентина се влоши и той бе приет в болница заради инфекция на уринарния тракт, след като през 2017 г. бе диагностициран с рак на простата.
За последно води мач на Бока на 21 септември, когато неговият тим завърши наравно 2:2 у дома със Сентрал Кордоба. В негово отсъствие, столичани бяха водени от помощника му Клаудио Убеда.
El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025
Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.
Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq
Като футболист Русо печели титлата на Аржентина с Метрополитано през 1982 г. и Насионал през 1983 г. В периода 1983-1985 записва 17 мача и 1 гола с екипа на Аржентина, а серия от контузии го вади от състава за Световното през 1986 г., което е спечелено именно от южноамериканците.
Като треньор води отбори от Аржентина, Испания, Чили, Мексико, Колумбия, Перу, Парагвай и Саудитска Арабия.
😢🏆 Siempre te recordaremos con una sonrisa: QEPD Miguel Ángel Russo. pic.twitter.com/oVkoPDQX53— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 8, 2025
Три пъти е начело на Бока, като печели титлата през 2020 г., а през 2007 г. завоюва Копа Либертадорес.