Легендарен треньор по футбол почина на 69 години

А ржентинската футболна федерация съобщи, че старши треньорът на гранда Бока Хуниорс - Мигел Анхел Русо, е починал на 69-годишна възраст, съобщава "Фокус".

В последните седмици здравето на бившия национал на Аржентина се влоши и той бе приет в болница заради инфекция на уринарния тракт, след като през 2017 г. бе диагностициран с рак на простата.

За последно води мач на Бока на 21 септември, когато неговият тим завърши наравно 2:2 у дома със Сентрал Кордоба. В негово отсъствие, столичани бяха водени от помощника му Клаудио Убеда.

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este…

Като футболист Русо печели титлата на Аржентина с Метрополитано през 1982 г. и Насионал през 1983 г. В периода 1983-1985 записва 17 мача и 1 гола с екипа на Аржентина, а серия от контузии го вади от състава за Световното през 1986 г., което е спечелено именно от южноамериканците.

Като треньор води отбори от Аржентина, Испания, Чили, Мексико, Колумбия, Перу, Парагвай и Саудитска Арабия.

Siempre te recordaremos con una sonrisa: QEPD Miguel Ángel Russo.

Три пъти е начело на Бока, като печели титлата през 2020 г., а през 2007 г. завоюва Копа Либертадорес.