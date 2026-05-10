Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София

Г олям пожар избухна пред около час в столичния квартал „Хаджи Димитър“, предаде репортер на БГНЕС.

Огънят вече е овладян, а пушек не се вижда.

Сигналът за пожара е подаден в 18:18 часа в Оперативния център на Столичната дирекция на пожарната.

На място бяха изпратени няколко пожарни екипа. По-рано над София се издигаха гъсти кълбета дим, а миризмата се усещаше дори в централната част на града.

Четири противопожарни автомобила са на мястото. Полицията спря движението на около 500-600 метра от района на пожара. Всеки живущ в близост трябваше да се легитимира с документ.

При пристигането си огнеборците са установили, че гори изоставено хале, в което са складирани гуми и пластмасови бутилки. По информация на Столичната пожарна е имало опасност огънят да засегне и съседни складове.