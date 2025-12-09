Манол Пейков твърди за "спешни" родителски срещи на 10 декември, министър Красимир Вълчев отрича

Социалните мрежи "буквално кипят" от въпроса дали родители в цялата страна са били поканени на спешни родителски срещи в сряда вечерта, 10 декември, съобщи народният представител от "Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Манол Пейков. Според него срещите са насрочени в 18:30 ч., в точния ден и час на националния протест срещу управлението на Делян Пеевски и Бойко Борисов.

Пейков твърди, че "някой е издал нареждане за масово свикване" на подобни срещи и сравнява ситуацията с практики от комунистическо време, когато са се организирали мероприятия по големи празници, за да отклонят хората "оттам, където ги водят сърцата им". По думите му целта е да бъдат възпрепятствани "стотиците хиляди хора", планиращи участие в протеста.

Като пример той посочва проверка в "произволно училище", при която се оказало, че последната покана за заседание на Обществения съвет е от 1 март 2024 г., а последният отчет от учебната 2022/23 г. Пейков подчертава, че сега внезапно се настоява за избор на представители на родителите към училищното настоятелство, задача, която според него не обосновава "спешност" с двудневно предизвестие.

Пейков определя случващото се като "употреба на училищата за париране на гражданското недоволство" и заявява, че в сряда ще присъства на протеста. Той обявява, че ще отправи официален въпрос до министъра на образованието за това кой е разпоредил свикването на срещите, като допуска и обратната хипотеза, макар според него малко вероятна, за самоинициатива на училищата.

На тези твърдения категорично реагира министърът на образованието Красимир Вълчев. В публикация във Facebook той заявява, че "никой не е издавал нареждане за извънредни родителски срещи" и определя подобни внушения като "откровена лъжа".

По думите му в системата има близо 40 000 паралелки, като за всяка се правят по 3 - 4 родителски срещи годишно. Това означава средно 875 срещи на ден. Министърът подчертава, че те се провеждат по план, като традиционно са най-много в началото на учебната година и през декември, практика, която се спазва "от години".

"Питайте директорите и учителите! Но явно не искате. Важното е да върви манипулацията", заявява Вълчев и призовава да не се прави политика "на гърба на системата на образованието".

Припомняме, че за 10 декември (сряда) е насрочен третият протест, организиран от коалиция ПП-ДБ.

Докато първите два протеста, които събраха хиляди в "Триъгълника на властта" бяха демонстрации срещу Бюджет 2026, протестът тази сряда е за оставка на правителството. Той е под наслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта".

"Да превърнем 10 декември в символ на свободата и отпора срещу корупцията, мафията, кражбите, олигархичното управление и лъжите, с които отровиха държавата ни! Заедно пишем история - такава, каквато България заслужава", пишат организаторите.