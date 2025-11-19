Кметовете от ДПС също ще дарят декемврийските си заплати за коледни добавки на пенсионерите

И кметовете от ДПС даряват декемврийските си заплати за изплащане на коледните добавки за пенсионерите, следвайки примера на лидера на ДПС и ПГ на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски и депутатите му. Това се случи след призив на ръководството на сдружението на общините "Толерантност".

Кметовете се присъединиха към инициативата на лидера на ДПС за гарантиране на коледните бонуси за българските пенсионери от страна на правителството.

Освен това, като свой личен акт на съпричастност, всички депутати от ПГ на "ДПС - Ново начало" даряват своята декемврийска заплата за коледните добавки на пенсионерите.

Лидерът на формацията Делян Пеевски поиска от финансовия министър Теменужка Петкова правителството да осигури с постановление изплащането на коледни надбавки за пенсионерите, в размер на 110 лв., което е с 10 лева повече, спрямо 2024 година.

Преди това стана ясно, че управляващите ще предложат механизъм, по който да уредят коледните добавки чрез закон. Това съобщи зам.-председателят на ГЕРБ Деница Сачева. По думите ѝ от формацията са изпратили писмо до социалния министър Борислав Гуцанов, в което са поискали законодателно решение. Идеята е добавката да достига до най-бедните като нов вид социално подпомагане. Това обаче ще се случи в рамките на следващата година.

Ако има възможност, ще има коледни добавки за пенсионерите у нас, стана ясно от изказване на премиера Росен Желязков.