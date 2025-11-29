България

Пеевски: КЕВР да спре поскъпването на водата от 1 януари

В противен случай ще го атакуваме в Съда, закани се лидерът на „ДПС-Ново начало”

29 ноември 2025, 12:26
Пеевски: КЕВР да спре поскъпването на водата от 1 януари
Източник: БГНЕС

„Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) подготвя поредното  увеличение на цените на ВиК услугите от 1 януари 2026 г., средно с над 2,62% за страната, което ще е удар по доходите на хората и ще предизвика справедливия им гняв". Това се казва в позиция на „ДПС-Ново начало”. 

„Предложението на Регулатора идва след година, в която засегнатите от безводието в страната достигнаха половин милион, хиляди излязоха на протести, а работата по укрепването на инфраструктурата е далеч от необходимото, за да даде траен и сигурен ефект върху преодоляването на водните кризи. Не се изпълняват инвестиционните планове, не се покриват показателите за ефективност, а общите загуби на вода остават над 60% за пета поредна година. Затова настояваме КЕВР да спре процедурата за увеличение на цените на ВиК услугите от 1 януари 2026 г., да съобрази механизма за ценообразуване с новия Закон за водите, който е в Народното събрание и да проведе необходимите консултации с ВиК холдинга, по отношение на изпълнението на инвестиционните програми на отделните ВиК оператори", се казва още в позицията. 

„В противен случай ще атакуваме в Съда поскъпването на водата, както сторихме с решението на СОС за необоснованото увеличение на цените за паркирането в София, в резултат на което Административният съд - София град  го определи за нищожно", заявяват от „ДПС-Ново начало”. 

„Отговорност на всички институции е да ограничат натиска на растящите цени върху хората в година на толкова важна трансформация. Преходът към общата европейска валута е предизвикателство, в което държавата трябва да бъде партньор и подкрепа за това, той да се изпълни по най-добрия и качествен начин за хората", завършва позицията.

КЕВР ВиК услуги Поскъпване на водата ДПС-Ново начало Безводие Водни загуби Инвестиционни програми Протести Съдебен иск Закон за водите
