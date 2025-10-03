България

„Възраждане“ внася три искания в КС срещу промените в законите за ДАНС, ДАР и ДАТО

Днес депутатите включиха в дневния си ред и второто четене на изменения в закона за Националната служба за охрана, с които се отнема правото на президентската администрация да използва коли на службата

3 октомври 2025, 12:46
"Възраждане" ще сезира Конституционния съд (КС) за промените в законите за Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), Държавна агенция  "Разузнаване" (ДАР) и в закона за специалните разузнавателни средства (във връзка с Държавна агенция "Технически операции" (ДАТО), съобщи в кулоарите на парламента лидерът на партията и на парламентарната група Костадин Костадинов.

Вчера Народното събрание прие на две гласувания поправките в закона за ДАНС, и на първо – в законите за ДАР и специалните разузнавателни средства, с които занапред ръководителите на тези служби ще се избират от Народното събрание (НС) по предложение на Министерския съвет. До момента те се назначават с указ на президента.

Днес депутатите включиха в дневния си ред и второто четене на изменения в закона за Националната служба за охрана, с които се отнема правото на президентската администрация да използва коли на службата.

В тази връзка Костадинов обясни, че не НС влиза във война с президентската институция, а лобитата на управляващите четири партии, основно на ГЕРБ и "ДПС-Ново начало". За да върнем поне частица от здравия разум, ще внесем искане до КС във връзка с приетите без нужда от никаква спешност законопроекти за ДАНС, ДАР и ДАТО, посочи Костадинов. Трите отделни конституционни искания ще бъдат подготвени идната седмица, подписани от "Възраждане", като те ще се обърнат и към партиите в парламента, които смятат, че това, което се случва днес и вчера, не е нормално.

Не може държавата да се превръща в играчка в ръцете на един-двама души, които използват парламентарното мнозинство "като салфетка", обясни лидерът на "Възраждане". Според него самата идея за парламента като институция деградира, той на практика не съществува, а е "една сбирщина от хора, които обслужват интересите на двама души".

Във връзка с вчерашното становище на ВКС по отношение на и.ф. Борислав Сарафов Костадинов припомни, че още от февруари "Възраждане" казват, че няма главен прокурор. Още когато Сарафов поиска имунитетите на четирима депутати от „Възраждане“, уточни лидерът на политическата сила. По думите на Костадинов на съда е отнело 8 месеца да стигне до това виждаме, до мотивите на "Възраждане". Очевидно, Пеевски, който контролира Сарафов, иска вече да го смени с друг, защото не му е вече удобен, смята депутатът.

Източник: БТА/Нелли Желева    
