Овладян е пожарът между селата Старосел и Паничери

След стихията – изгорели са над 600 дка изоставени лозя

20 септември 2025, 08:27
Източник: БТА/РД ПБЗН - Пловдив

О владян е пожарът възникнал между селата Старосел и Паничери. Изгорели са над 600 дка изоставени лозя, съобщиха от пресцентъра на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Пловдив.

В следобедните часове на вчерашния ден възникна пожар между селата Старосел и Паничери. Огънят засегна над 600 дка изоставени лозя.

В битката с огнената стихия се включиха 9 пожарни автомобила с огнеборци от службите в Хисаря, Карлово, Пловдив и Стамболийски,

булдозер на Сектор „Специализирани оперативни дейности“-Пловдив; Rescue Team Plovdiv, два пожарни автомобила на Доброволно Формирование Хисаря и Доброволно формирование „Национален отряд за реакция при бедствия“ (ДФ НОРБ), трактори и водоноски на местни земеделски производители, водоноски на Община Хисаря и доброволци.

Тази нощ пожарът беше овладян, но все още се работи по направата на просека и осигуряване на достъп във вътрешността на масива за доизгасяване на последни огнища.

На терен остават 5 дежурни екипа до пълното му погасяване.

Заради пожара временно движението по пътя между селата Паничери и Старосел беше ограничено. 

