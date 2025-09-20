Овладян е пожарът между селата Старосел и Паничери

О владян е пожарът възникнал между селата Старосел и Паничери. Изгорели са над 600 дка изоставени лозя, съобщиха от пресцентъра на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Пловдив.

В битката с огнената стихия се включиха 9 пожарни автомобила с огнеборци от службите в Хисаря, Карлово, Пловдив и Стамболийски,

булдозер на Сектор „Специализирани оперативни дейности“-Пловдив; Rescue Team Plovdiv, два пожарни автомобила на Доброволно Формирование Хисаря и Доброволно формирование „Национален отряд за реакция при бедствия“ (ДФ НОРБ), трактори и водоноски на местни земеделски производители, водоноски на Община Хисаря и доброволци.

Тази нощ пожарът беше овладян, но все още се работи по направата на просека и осигуряване на достъп във вътрешността на масива за доизгасяване на последни огнища.

На терен остават 5 дежурни екипа до пълното му погасяване.

Заради пожара временно движението по пътя между селата Паничери и Старосел беше ограничено.