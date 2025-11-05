Отнемат колите на пияни шофьори и трафикантите на хора

П равителството прие промени в Наказателния кодекс (НК), с които се модернизира уредбата за присъждането на равностойността на превозното средство, с което са извършени някои видове престъпления, когато не е собственост на виновния, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Реформата е в съответствие с констатациите на Конституционния съд (КС) в решението му от 17 юли 2025 г. С него съдът обяви за противоконституционни разпоредбата на чл. 280, ал. 5 от НК - в цялост, и тази на чл. 281, ал. 4 - в частта „или се налага глоба в размер на пазарната стойност на превозното средство в лева, ако не е негова собственост“, припомнят от правителството.

Предложение: конфискация на колата за шофиране с алкохол или наркотици

В мотивите си Конституционният съд подробно обсъди уредбата на отнемането в полза на държавата на автомобил, собственост на дееца, и присъждането на стойността на чужд автомобил, в случаите на катастрофа, от която е причинена телесна повреда или смърт, както и в случаите на шофиране след употреба на алкохол или наркотици.

С предлагания законопроект се предвижда изрично, че в случаите на каналджийство или на противозаконно подпомагане на чужденец да пребивава или преминава през страната, използваното от дееца превозно средство да се отнема в полза на държавата, когато принадлежи на виновния. А когато липсва или е отчуждено, да се присъжда неговата равностойност. Ако използваното превозно средство не е собственост на виновния, съдът ще може да присъди равностойността му.

По този начин нарушителите ще се третират еднакво, независимо дали са извършили престъплението, използвайки свое или чуждо превозно средство.

КС потвърди: Отнемането на автомобилите на пияни и дрогирани шофьори е законно

По отношение на квалифицираните случаи на непредпазливо причиняване на смърт или телесна повреда при пътнотранспортно произшествие се предлага съдът да може да отнеме в полза на държавата превозното средство, ако принадлежи на виновния, а ако не е негова собственост - да може да присъжда равностойността му.

Приложението на тази мярка за въздействие ще е задължително при шофиране след употреба на алкохол над съответната концентрация на или наркотични вещества, информират от кабинета.

През август тази година парламентът криминализира отказа от тестване за алкохол и наркотици при пътнотранспортно произшествие и завиши глобите за шофиране в пияно състояние или под въздействие на наркотици. Депутатите приеха на второ четене изменения в Наказателния кодекс. При отказ на шофьора за проверка за употреба на алкохол и/или наркотици, след като е участвал в пътнотранспортно произшествие, се предвижда наказание лишаване от свобода до една година и глоба от 2500 лева.