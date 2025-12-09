Доживотен затвор за убиеца на открития в шахта Кристиян Пеев

С офийският съд призна Веско Вълчинов за виновен в убийството на Кристиян Пеев и го осъди на доживотен затвор. Присъдата включва и специален режим на изтърпяване на наказанието, както и обезщетение от 500 000 лева за близките на жертвата.

Обвиненият за убийството на мъжа, открит в шахта: Съжалявам

Доказано е, че убийството е извършено с множество удари с чугунена гира, като съдът подчерта особено жестокия характер на деянието. Наказанието отчита времето, през което подсъдимият е бил задържан след ареста му, предава NOVA.

Присъдата може да бъде обжалвана пред Софийския апелативен съд в срок от 15 дни.

Ново развитие за жестокото убийство на мъжа, открит в шахта в София

Вълчинов беше оставен в ареста за постоянно, след като направи самопризнания пред съда, че е убил Кристиян Пеев в момент на афект и паника.

Мотивът за жестокото убийство бил дълг от 2000 лева, свързан с планиран съвместен бизнес за добив и търговия с криптовалути.

Според обвинението Вълчинов е убил жертвата с гира през нощта срещу 9 август и след това нарязал тялото в банята на апартамента си.

Майката на обвинения за убийството на Кристиян: Не е очаквал, че ще се стигне дотам

Предполагаем помагач на убиеца е 24-годишният Константин Суботинов, който е укрил следите, изхвърляйки части от тялото в кофи за смет в София и на Витоша, за което също беше задържан.

Разследването показа, че Вълчинов и Пеев са били приятели и дългът е възникнал след отпускането на заем за бизнес начинание. Части от човешките останки са били намерени и в шахта на жилищен блок, както и в контейнери и чували, а укривателят Суботинов е бил нает да транспортира останките.