Освободиха Георги Георгиев като зам.-председател на ДАНС

М инистерският съвет прие решение за предсрочно прекратяване на правомощията на Георги Георгиев като заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Правителственото решение е във връзка с декларираното желание на Георгиев пълномощията му на този пост да бъдат прекратени предсрочно.

Рокади в службите за сигурност

Георгиев беше назначен за заместник-председател на ДАНС 19 юни 2024 г. с решение на Министерския съвет по време на служебното правителство с премиер Димитър Главчев.

Георги Георгиев е дългогодишен служител в системата за сигурност.