Оставиха в ареста мъж от Сливен, умишлено блъснал и прегазил пешеходец

Случаят е от 14 август

27 август 2025, 10:31
Оставиха в ареста мъж от Сливен, умишлено блъснал и прегазил пешеходец
Източник: БТА

Н ай-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, ще търпи мъж от Сливен, обвинен, че умишлено е блъснал и прегазил пешеходец, съобщиха от Апелативния съд – Бургас.

Това е потвърждение на решението на Окръжен съд – Сливен.

Случаят е от 14 август, когато обвиняемият Н. П., управлявайки микробус по ул. „Дели Ради“ в Сливен, блъснал П. Б. и след това преминал с автомобила върху тялото му. След деянието мъжът напуснал местопроизшествието и се укрил.

Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено причинена тежка телесна повреда при пътнотранспортно произшествие и бягство от местопроизшествието – престъпление, за което законът предвижда лишаване от свобода от 4 до 12 години и лишаване от право да управлява МПС.

Втората съдебна инстанция прие, че има достатъчно доказателства за съпричастността на обвиняемия, както и реална опасност от укриване и неправомерно въздействие върху свидетели.

Определението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.

Източник: Кореспондент на БТА в Сливен Сабина Стефанова    
