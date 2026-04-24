Оставиха в ареста двамата бивши украински военни, обвинени в шпионаж срещу България

С офийският градски съд остави за постоянно в ареста двамата украинци, бивши военни, задържани у нас и обвинени в шпионаж, съобщават от съда, предаде БТА.

Определението е от четвъртък, то не е окончателно и може да се обжалва пред горната инстанция.

Бивши военни от Украйна шпионирали в България

Според съдебния състав по делото има достатъчно доказателства, че двамата мъже са извършили деянието, за което са обвинени. Има опасност те да се укрият и да извършат престъпление, което се извежда от тежестта на на обвинението.

Обвиненията на двамата са по чл. 104 от Наказателния кодекс – "Който издаде или събира с цел да издаде на чужда държава или на чужда организация информация, представляваща държавна тайна, се наказва за шпионство с лишаване от свобода от 10 до 20 години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

През март започна заседанието за изменение на мерките за неотклонение на двамата украински граждани - пенсионирани лейтенант, началник отдел „Безпилотни системи, и войник от десантно-щурмовите войски на украинската армия. Те са били задържани в началото на годината близо до военен обект в България и обвинени в шпионаж.

Делото бе отложено за удостоверяване медицинското състояние на двамата обвиняеми.