От стотинки към центове: Практични съвети за събраните монети

О т 1 януари 2026 г. България официално ще въведе еврото, като левът ще бъде заменен при фиксиран курс от 1 € = 1,95583 лева. Това е ключов етап в икономическата интеграция със Западна Европа и резултат от изпълнението на дългогодишни конвергентни критерии.

Новите монети: дизайн и символика

На българската страна на евромонетите националният характер е ясно подчертан. На монетите от 1, 2 и 5 цента, както и на 10, 20 и 50 цента, ще бъде изобразен Мадарският конник, символ, познат от сегашните левови монети. Монетата от 1 евро ще показва светия Иван Рилски, а тази от 2 евро ще носи образа на Паисий Хилендарски.

Гуртът (ръбът) на 2-евровата монета ще бъде гравиран с надпис „БОЖЕ, ПАЗИ БЪЛГАРИЯ“, в една част нормално, а в другата – обърнато. В дизайна присъстват и 12 звезди, символ на Европейския съюз, както и изписване на „БЪЛГАРИЯ“ с кирилица. Освен това на 1- и 2-евровите монети ще намерим надпис „евро“, а на центовите – „стотинка“ или „стотинки“, утвърждавайки приемственост с досегашната левова валута.

Общата (европейска) страна на монетите е същата като в останалите държави от еврозоната и е дело на белгийския монетен двор. В този дизайн са включени географски или абстрактни мотиви, характерни за евро-монетите.

Именуване и подединица

Официалното българско наименование на новата валута ще бъде „евро“. Въпреки дискусиите за „ойро“ или „еуро“, формата „евро“ е приета като стандарта. Към подединицата цент официално се използва терминът „евроцент“, но на монетите ще бъде изписано „стотинка“ или „стотинки“, за да се запази навикът и разпознаваемостта сред населението.

Какво да правим със старите левови монети

Гражданите, които разполагат с левови монети (стотинки), имат няколко пътя за действие. Най-често ще бъде възможно уедряване на дребните монети чрез приемане в търговски обекти: магазини и супермаркети, които приемат монети, ще служат като места, където можете да ги предадете

Част от големите вериги може все още да имат от онези устройства, които приемат монети и издават ваучери за пазаруване – това позволява да използвате натрупаните монети, без да ги обменяте директно за банкноти.

В БНБ също можете да обмените монетите си за банкноти.

Ако имате монети от купюри 1 и 2 ст. или от 5, 10, 20 и 50 ст., 1 лв. и 2 лв. на обща стойност до 200 лв. и ги разделите предварително по купюри, няма да ви начислят никакви такси.

В противен случай има различни тарифи. Например, дори и да са разделени, ако монетите от 5 ст. до 2 лв. са на стойност над 200 лв., ще дължите 1,3% върху разликата над 200 лв., но не по-малко от 1 лв. В случай че предадете неразделени по купюри монети, независимо от сумата, таксата е 1,4% върху цялата сума, но не по-малко от 2 лв.

Винаги имате възможност да похарчите монетите директно, особено в началото на прехода, когато левът и еврото ще са законно платежно средство едновременно. Важно е обаче да помните, че

в едномесечния преходен период търговецът има законното право да не приема повече от 50 броя монети в левове и стотинки в рамките на една трансакция с купувача (едно пазаруване). 49 броя обаче е задължен да приеме.

До 31 декември 2025 година българските граждани имат право да похарчат натрупаните монети. Търговците са задължени по закон да приемат стотинки. Въпреки това често в търговските обекти отказват да приемат по-големи количества монети. При получен отказ потребителите могат да подадат сигнал до Комисията за защита на потребителите.

Твърденнието, че след влизането на България в еврозоната хората няма да има къде да обменят жълтите си стотинки е НЕВЯРНО.

Освен в БНБ българите могат да обменят спестените си левове и монети в над 2200 пощенски клона на територията цялата страна, където няма офиси или клонове на кредитни институции. От „Български пощи“ призовават гражданите да не се доверяват на частни лица, предлагащи „по-добър курс“.

Плавен преход и практическа подготовка

Банковите сметки в левове ще бъдат автоматично превалутирани в евро по фиксирания курс. Във фазата на двойно ценообразуване, който започва през август 2025 г., търговците ще показват стойностите на стоките както в левове, така и в евро, за да улеснят потребителите в адаптацията. Препоръчително е гражданите да огледат възможностите в близките магазини и банки, за да решат кой от методите за обмяна е най-удобен за тях – уедряване, машинен обмен или посещение на БНБ.

Въвеждането на еврото представлява значителен преход за българските граждани. Чрез различните механизми за обмяна на левовите монети — уедряване в търговски обекти, машини за ваучери или обмен в БНБ — се осигурява гъвкавост. Новите евромонети носят национални символи, а приемането на „евро“ като име затвърждава еднаквост със стандартите на Евросъюза. Подходящата подготовка и информираността ще помогнат на всеки да премине плавно през този валутен преход.