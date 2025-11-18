България

От стотинки към центове: Практични съвети за събраните монети

На българската страна на евромонетите националният характер е ясно подчертан

18 ноември 2025, 12:03
От стотинки към центове: Практични съвети за събраните монети
Източник: iStock/GettyImages

О т 1 януари 2026 г. България официално ще въведе еврото, като левът ще бъде заменен при фиксиран курс от 1 € = 1,95583 лева. Това е ключов етап в икономическата интеграция със Западна Европа и резултат от изпълнението на дългогодишни конвергентни критерии.

  • Новите монети: дизайн и символика

На българската страна на евромонетите националният характер е ясно подчертан. На монетите от 1, 2 и 5 цента, както и на 10, 20 и 50 цента, ще бъде изобразен Мадарският конник, символ, познат от сегашните левови монети. Монетата от 1 евро ще показва светия Иван Рилски, а тази от 2 евро ще носи образа на Паисий Хилендарски.

Гуртът (ръбът) на 2-евровата монета ще бъде гравиран с надпис „БОЖЕ, ПАЗИ БЪЛГАРИЯ“, в една част нормално, а в другата – обърнато. В дизайна присъстват и 12 звезди, символ на Европейския съюз, както и изписване на „БЪЛГАРИЯ“ с кирилица. Освен това на 1- и 2-евровите монети ще намерим надпис „евро“, а на центовите – „стотинка“ или „стотинки“, утвърждавайки приемственост с досегашната левова валута.

Общата (европейска) страна на монетите е същата като в останалите държави от еврозоната и е дело на белгийския монетен двор. В този дизайн са включени географски или абстрактни мотиви, характерни за евро-монетите.

  • Именуване и подединица

Официалното българско наименование на новата валута ще бъде „евро“. Въпреки дискусиите за „ойро“ или „еуро“, формата „евро“ е приета като стандарта. Към подединицата цент официално се използва терминът „евроцент“, но на монетите ще бъде изписано „стотинка“ или „стотинки“, за да се запази навикът и разпознаваемостта сред населението.

  • Какво да правим със старите левови монети

Гражданите, които разполагат с левови монети (стотинки), имат няколко пътя за действие. Най-често ще бъде възможно уедряване на дребните монети чрез приемане в търговски обекти: магазини и супермаркети, които приемат монети, ще служат като места, където можете да ги предадете

Част от големите вериги може все още да имат от онези устройства, които приемат монети и издават ваучери за пазаруване – това позволява да използвате натрупаните монети, без да ги обменяте директно за банкноти.

В БНБ също можете да обмените монетите си за банкноти.

Ако имате монети от купюри 1 и 2 ст. или от 5, 10, 20 и 50 ст., 1 лв. и 2 лв. на обща стойност до 200 лв. и ги разделите предварително по купюри, няма да ви начислят никакви такси.

В противен случай има различни тарифи. Например, дори и да са разделени, ако монетите от 5 ст. до 2 лв. са на стойност над 200 лв., ще дължите 1,3% върху разликата над 200 лв., но не по-малко от 1 лв. В случай че предадете неразделени по купюри монети, независимо от сумата, таксата е 1,4% върху цялата сума, но не по-малко от 2 лв.

Винаги имате възможност да похарчите монетите директно, особено в началото на прехода, когато левът и еврото ще са законно платежно средство едновременно. Важно е обаче да помните, че

в едномесечния преходен период търговецът има законното право да не приема повече от 50 броя монети в левове и стотинки в рамките на една трансакция с купувача (едно пазаруване). 49 броя обаче е задължен да приеме

До 31 декември 2025 година българските граждани имат право да похарчат натрупаните монети. Търговците са задължени по закон да приемат стотинки. Въпреки това често в търговските обекти отказват да приемат по-големи количества монети. При получен отказ потребителите могат да подадат сигнал до Комисията за защита на потребителите.

Твърденнието, че след влизането на България в еврозоната хората няма да има къде да обменят жълтите си стотинки е НЕВЯРНО.

Освен в БНБ българите могат да обменят спестените си левове и монети в над 2200 пощенски клона на територията цялата страна, където няма офиси или клонове на кредитни институции. От „Български пощи“ призовават гражданите да не се доверяват на частни лица, предлагащи „по-добър курс“.

  • Плавен преход и практическа подготовка

Банковите сметки в левове ще бъдат автоматично превалутирани в евро по фиксирания курс. Във фазата на двойно ценообразуване, който започва през август 2025 г., търговците ще показват стойностите на стоките както в левове, така и в евро, за да улеснят потребителите в адаптацията. Препоръчително е гражданите да огледат възможностите в близките магазини и банки, за да решат кой от методите за обмяна е най-удобен за тях – уедряване, машинен обмен или посещение на БНБ.

Въвеждането на еврото представлява значителен преход за българските граждани. Чрез различните механизми за обмяна на левовите монети — уедряване в търговски обекти, машини за ваучери или обмен в БНБ — се осигурява гъвкавост. Новите евромонети носят национални символи, а приемането на „евро“ като име затвърждава еднаквост със стандартите на Евросъюза. Подходящата подготовка и информираността ще помогнат на всеки да премине плавно през този валутен преход.

По темата

въвеждане на еврото България в еврозоната евромонети национални символи обмяна на валута преходен период Българска народна банка фиксиран валутен курс двойно ценообразуване левови монети
Последвайте ни
Румен Спецов освободи председателя на УС на

Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин

От стотинки към центове: Практични съвети за събраните монети

От стотинки към центове: Практични съвети за събраните монети

"Плъхове, тясна клетка, 11 градуса": ПП описа карцера, в който бе преместен Благомир Коцев

10 необичайни симптома, които могат да показват рак

10 необичайни симптома, които могат да показват рак

Под 1% от осигурените се отказаха от втора пенсия

Под 1% от осигурените се отказаха от втора пенсия

pariteni.bg
Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 1 ден
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 1 ден
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 1 ден
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 1 ден

Виц на деня

Семейна терапия. Психологът пита: – Как се справяте с конфликтите? Мъжът:  – Аз бягам. Жената:  – Аз го настигам.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Фреди Меркюри

Кралска почит за Фреди Меркюри - изсекоха специална монета

Любопитно Преди 6 минути

Певецът почина на 45 години през 1991 г., само ден, след като публично обяви, че е ХИВ позитивен

Фон дер Лайен: Разширяването на ЕС е инвестиция в сигурността

Фон дер Лайен: Разширяването на ЕС е инвестиция в сигурността

Свят Преди 13 минути

Еврокомисарят по разширяването на ЕС Марта Кос добави в изказването си пред участниците, че Европа трябва да бъде прочистена от автокрацията

Сачева: Това е единственият възможен бюджет

Сачева: Това е единственият възможен бюджет

България Преди 20 минути

Поради тази причина в него са намерени изключително трудни баланси, коментира зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС

Тъмният онлайн свят на стрелеца срещу Тръмп: заплахи, омраза и фетиш към „мускулести майки“

Тъмният онлайн свят на стрелеца срещу Тръмп: заплахи, омраза и фетиш към „мускулести майки“

Свят Преди 22 минути

Крукс е имал два възможни акаунта в DeviantArt – платформа за фен арт, популярна и сред фурритата, общност от хора, които се идентифицират като антропоморфни животни и/или изпитват сексуално привличане към тях

Откриха телата на майка и дъщеря след предполагаемо убийство в Австрия

Откриха телата на майка и дъщеря след предполагаемо убийство в Австрия

Свят Преди 23 минути

Петдесет и пет годишен австриец и 53-годишният му брат са в ареста от юни във връзка с делото

<p>Ужас в Разградско, пътник наръга таксиметров шофьор</p>

Кървав инцидент - таксиметров шофьор наръган от пътник в Разградско

България Преди 30 минути

33-годишен мъж от Мортагоново е задържан за опит за убийство на таксиметров шофьор край село Ушинци

Тръмп продава Ф-35 на Саудитска Арабия, променяйки баланса в Близкия изток

Тръмп продава Ф-35 на Саудитска Арабия, променяйки баланса в Близкия изток

Свят Преди 37 минути

Това ще бъде първата продажба на такива изтребители от САЩ на Саудитска Арабия и ще ознаменува значителна промяна в американската политика

Тайван задържа китайски гражданин за шпионаж, вербувал военни

Тайван задържа китайски гражданин за шпионаж, вербувал военни

Свят Преди 44 минути

Лицето е задържано заедно с още шестима души

Няма нужда да се избира между цена и качество с новите устройства и услугите от Vivacom

Няма нужда да се избира между цена и качество с новите устройства и услугите от Vivacom

Технологии Преди 51 минути

Пожар избухна в емблематичен небостъргач в Загреб

Пожар избухна в емблематичен небостъргач в Загреб

Свят Преди 51 минути

100 пожарникари се борят с огъня

<p>Важно за бизнеса!&nbsp;ЕС изисква електрификация на корпоративните автопаркове</p>

Важно за бизнеса: ЕС изисква електрификация на корпоративните автопаркове след 2035 г.

Технологии Преди 1 час

Планът идва в труден момент за сектора, тъй като силната зависимост от Китай за доставки на батерии продължава да забавят тяхното разпространение

Рецидивист с 2,29 промила в кръвта катастрофира след 100-километрова гонка с полицията

Рецидивист с 2,29 промила в кръвта катастрофира след 100-километрова гонка с полицията

България Преди 1 час

В преследването са участвали екипи от пет районни управления

Тимъти Шаламе и Кайли Дженър

Проклятието на сестрите Кардашиян-Дженър: Тимъти Шаламе май се измъкна

Любопитно Преди 1 час

Има теория, която феновете споменават от години, че всеки мъж, който се обвърже романтично с някоя от сестрите Кардашиян–Дженър, преживява спад в живота или кариерата си

Учителите са в стачна готовност заради неизплатени обезщетения

Учителите са в стачна готовност заради неизплатени обезщетения

България Преди 1 час

Според синдикат "Образование" има реален риск от протести и нормалното приключване на първия срок е поставено под въпрос

„Парасоциален“ стана дума на годината според речника на Кеймбридж - ето защо

„Парасоциален“ стана дума на годината според речника на Кеймбридж - ето защо

Любопитно Преди 1 час

Парасоциалните връзки с инфлуенсъри и чатботове променят живота ни

Как конкурсът „Мис Вселена 2025“ се превърна в пълен провал?

Как конкурсът „Мис Вселена 2025“ се превърна в пълен провал?

Свят Преди 1 час

Дни преди финала на „Мис Вселена 2025“, най-известният конкурс за красота в света преминава през голяма криза

Всичко от днес

От мрежата

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg
1

Половината плажове ще изчезнат до края на века

sinoptik.bg
1

Как изглежда първото зоокафе у нас

sinoptik.bg

Дъщерята на Ким Кардашиян направи самостоятелен моден дебют (СНИМКИ И ВИДЕО)

Edna.bg

Оуен Уилсън празнува рожден ден! Ето няколко истории за звездата с неподражаемо „уау“, които малцина знаят

Edna.bg

Херо: Мечтата ми е да завърша кариерата си в Ботев

Gong.bg

ЛеБрон Джеймс отново тренира с ЛА Лейкърс

Gong.bg

Пет патрулки гониха в продължение на 100 км шофьор във Варненско

Nova.bg

Как ще се извършват плащанията на 1 януари и как ще се превалутира в Българските пощи

Nova.bg