Най-големият самолет в света е унищожен в Украйна

Най-големият самолет в света, Антонов Ан-225, беше унищожен по време на руската инвазия в Украйна, според украински власти, което предизвика тревога и тъга сред авиационния свят, в който самолетът заема почти култов статут. За това разказват от CNN.

Огромният самолет, наречен "Мрия" или "мечта" на украински, е бил паркиран на летище близо до Киев, когато е бил атакуван от "руски окупатори", казаха украинските власти и добавиха, че ще построят самолета отново.

"Русия може да е унищожила нашата "Мрия". Но те никога няма да могат да унищожат нашата мечта за силна, свободна и демократична европейска държава. Ние ще победим!" написа украинският външен министър Дмитро Кулеба в Twitter.

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022

До момента няма независимо потвърждение за унищожаването на самолета. В туит от компанията Антонов се казва, че не може да провери "техническото състояние" на самолета, докато не бъде прегледан от експерти.

Update on the information of #AN225 "Mriya" aircraft: Currently, until the AN-225 has been inspected by experts, we cannot report on the technical condition of the aircraft.



Stay tuned for further official announcement.#StopRussia #StopRussiaAggression #Ukraine pic.twitter.com/EHyHVFJJXc — ANTONOV Company 🇺🇦 (@AntonovCompany) February 27, 2022

Украинската държавна отбранителна компания "Укроборонпром", която управлява "Антонов", в неделя излезе с изявление, в което се казва, че самолетът е бил унищожен, но ще бъде възстановен за сметка на Русия - цена, която тя оцени на 3 милиарда долара.

„Оценява се, че възстановяването ще отнеме над 3 милиарда щатски долара и над пет години“, се казва в изявлението. „Нашата задача е да гарантираме, че тези разходи се покриват от Руската федерация, която е причинила умишлени щети на авиацията на Украйна и сектора на въздушните товари."

В по-късно изявление компанията каза, че самолетът е бил на земята близо до Киев на 24 февруари и е бил подложен на поддръжка.

Според директора на авиокомпания Антонов единият от двигателите е бил демонтиран за ремонт и самолетът не е успял да излети този ден, въпреки че са били дадени съответните команди“, се казва в съобщението.

Руските сили твърдят, че са превзели летище Хостомел, където се е намирал Ан-225, в петък.

Сателитни снимки от Maxar Technologies показват значителни щети на част от хангара, в който се съхранява АН-225.

Междувременно от НАСА открили множество пожари на летището, включително в хангара, където се държи самолетът. Пожарът в хангара е открит в 11:13 ч. в неделя, според данните на НАСА, които са получени от редица спътници на NOAA (Национална агенция на океанските и атмосферни изследвания) и НАСА.

Не е ясно дали тези пожари на летището са резултат от реални пожари или експлозии от военни удари.

Ако бъде потвърдено, атаката ще отбележи шокиращ край на самолет, който е служил повече от 30 години от времето на Съветския съюз.

Ан-225 е бил използван за подпомагане на въздушния транспорт по време на кризи в други страни. След земетресението в Хаити през 2010 г. той достави помощи на съседната Доминиканска република. През първите дни на пандемията на COVID-19 той е бил използван за транспортиране на медицински консумативи до засегнатите райони.

Популярността на самолета в света на авиацията означаваше, че често привличаше големи тълпи, където и да отиде, особено по време на авиошоута.

Някои от феновете му писаха в социалните медии в неделя, за да изразят смущението си от твърденията за унищожаването на самолета. "Мрия - Винаги ще те помнят!" написа авиационният блогър Сам Чуй в Twitter.

Mriya - You will always be remembered! We pay tribute to the world’s largest transporter!



Ukraine’s Minister of Foreign Affairs confirming the news the world’s largest cargo aircraft, the Antonov #AN225, has been destroyed at Hostomel Airport outside Kyiv.



Video by @flyrosta pic.twitter.com/y48XMNQCaO — Sam Chui (@SamChuiPhotos) February 27, 2022

И до днес Мрия остава най-тежкият самолет, създаван някога. Задвижван от шест турбовентилаторни двигателя, той има максимално тегло на полезен товар от 250 тона, което може да се носи.

Само един Ан-225 е построен някога от намираща се в Киев компания Антонов, която е измислила проекта. Първият му полет е през 1988 г. и оттогава е в експлоатация.

Започнало е строителство на втори самолет, но така и не е завършено.

Историята на Ан-225 започва през 60-те и 70-те години на миналия век.

В края на 70-те години възниква необходимостта от транспортиране на големи и тежки товари от местата на тяхното събиране до космодрума Байконур, обширния космодрум в пустините на Казахстан, който беше стартовата площадка за пионерското космическо пътуване на Юрий Гагарин през 1961 г.

Въпросният товар беше космическият кораб Буран, отговорът на Съветския съюз на космическата совалка на НАСА. Тъй като тогава нямаше самолети, които да го носят, на фирма Антонов било наредено да разработи такъв.