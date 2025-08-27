България

Официално: Правителството предложи Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

В момента Рашков е изпълняващ функциите главен секретар на министерството

27 август 2025, 07:04
Официално: Правителството предложи Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
Източник: БТА

П равителството прие решение за предложение до президента за издаване на указ за назначаване на главен комисар Мирослав Рашков на длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР). Това стана в открита за медиите част на редовното заседание на Министерския съвет. 

В момента Рашков е изпълняващ функциите главен секретар на министерството. 

МС ще предложи Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

Предложението се основава на работата на политическото ръководство на МВР и политическата неутралност на Мирослав Рашков, каза на заседанието министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

По думите му с главен комисар Рашков се работи в пълен синхрон и заслужава одобрението на Министерския съвет, както и това на президента.

"По време на службата си в МВР Мирослав Рашков придобива съществен професионален опит", каза Митов. И отбеляза, че Рашков налага екипен принцип, който води до конкретни положителни резултати в структурите на МВР при предотвратяването и разкриването на престъпления.

"Мирослав Рашков осигурява много добро взаимодействие, както между службите на МВР, така и между органите на съдебната власт", каза още вътрешният министър. 

Номинацията за главен секретар на МВР е част от мотивите за вот на недоверие на ПП-ДБ

Кой е  Мирослав Рашков

Мирослав Рашков е роден на 9 декември 1972 г. в Шумен, се посочва на сайта на МВР. Завършил е висше икономическо образование във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" и е магистър по бизнес администрация. Преминал е курсове за обучение и професионална подготовка в Академията на МВР. Преминал е и обучение в ILEA.

В МВР е назначен през 2006 г. До 2013 г. е разузнавач и началник на група в секторите "Икономическа полиция" и „Криминална полиция“ при Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - Велико Търново. След това кариерата му продължава в Главна дирекция „Национална полиция“, първоначално като разузнавач, а след това началник на сектор и впоследствие началник на отдел "Икономическа полиция". От 2017 до 2022 г. е в "Криминална полиция" при ОДМВР – София, а от 2022 до 2023 г. е началник на сектор „Изпиране на пари“ при Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" - МВР.

От 12 юли 2023 г. той е заместник-директор на ГДБОП. От 27 август 2024 г. е преназначен за директор на ГДНП. 

Награждаван е с редица отличия и награди в МВР, сред които “Почетен медал” и „Почетен знак на МВР – ІІІ степен“, "Почетен знак на МВР - II степен" от министъра на вътрешните работи, благодарности, похвали, индивидуална парична награда.

Със заповед на министъра на вътрешните работи от 20 февруари 2025 г. е преназначен на длъжност заместник главен секретар.

Източник: БТА, Марин Колев    
Мирослав Рашков МВР главен секретар
Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов

Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов

Мрачната история на бананите

Мрачната история на бананите

Пиян шофьор се заби с над 100 км/ч в блок в София

Пиян шофьор се заби с над 100 км/ч в блок в София

Прощалното писмо на палестинска журналистка, убита в Газа, до сина ѝ

Прощалното писмо на палестинска журналистка, убита в Газа, до сина ѝ

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

