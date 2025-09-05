България

Очаква ни слънчев и топъл край на работната седмица

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

5 септември 2025, 06:23
Очаква ни слънчев и топъл край на работната седмица
Източник: Thinkstock/Guliver

През нощта ще преобладава ясно, а

в петък

– слънчево време, с разкъсана висока облачност. Над Източна България ще има временни увеличения на облачността, по-значителни през нощта и преди обяд, когато на изолирани места ще превали слабо. През нощта ще духа слаб, през деня в Източна България до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София – около 29 градуса. Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца, няма да се променя съществено.

В планините

ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Ще до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра – около 15 градуса.

По Черноморието

ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, по-значителни преди обяд, когато на изолирани места, главно по южното крайбрежие, ще превали слабо. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 56 мин. и залязва в 19 ч. и 54 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 58 мин. Луната в София залязва в 3 ч. и 47 мин. и изгрява 18 ч. и 58 мин. Фаза на Луната: два дни преди пълнолуние.

През почивните дни

ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Вятърът ще е най-често североизточен, предимно слаб, в Източна България до умерен. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.

Източник: НИМХ    
времето прогноза
Последвайте ни
Очаква ни слънчев и топъл край на работната седмица

Очаква ни слънчев и топъл край на работната седмица

5 септември: Охридската трагедия на 15 българи

5 септември: Охридската трагедия на 15 българи

Най-големият замърсител в света е в САЩ, установява проучване

Най-големият замърсител в света е в САЩ, установява проучване

Мода или абсурд: Забавни дизайни на дамски чанти завладяват подиумите

Мода или абсурд: Забавни дизайни на дамски чанти завладяват подиумите

Какъв е размерът на платения годишен отпуск при 4-часов и 2-часов трудов договор?

Какъв е размерът на платения годишен отпуск при 4-часов и 2-часов трудов договор?

pariteni.bg
Tesla Master plan 4 е “куп утопични глупости“

Tesla Master plan 4 е “куп утопични глупости“

carmarket.bg
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 11 часа
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 9 часа
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 8 часа
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 10 часа

Виц на деня

- Скъпи, ти мислиш ли си за мен? - Да, всеки ден, ама тая сутрин набързо, че щях да закъснея за работа...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кремъл: Засега няма подготовка за преговори между Путин и Тръмп

Кремъл: Засега няма подготовка за преговори между Путин и Тръмп

Свят Преди 3 минути

Преговори могат да бъдат организирани бързо, заяви говорителят на Кремъл

Дерайлирането на атракцион в Лисабон отне живота на туристи от осем държави

Дерайлирането на атракцион в Лисабон отне живота на туристи от осем държави

Свят Преди 7 минути

Все още не е установена националността на трима души, загинали при инцидента

Дългоопашата вискача - "вечно разочарованият" гризач на Андите

Дългоопашата вискача - "вечно разочарованият" гризач на Андите

Любопитно Преди 39 минути

Тези животни живеят в колонии и общуват помежду си чрез звуци и ритуали на взаимно почистване

5 основни витамина, които хората над 60 години трябва да приемат

5 основни витамина, които хората над 60 години трябва да приемат

Любопитно Преди 40 минути

След 60-годишна възраст тялото се нуждае от специална подкрепа

Тираните искат да живеят вечно

Тираните искат да живеят вечно

Свят Преди 40 минути

Съвременните тирани изглеждат недосегаеми - санкциите не ги засягат, гражданите не ги свалят. Днес за тях най-важно е максимално да продължат живота си, респективно - властта си

Samsung Galaxy S25 FE прави по-достъпни топ AI функциите

Samsung Galaxy S25 FE прави по-достъпни топ AI функциите

Технологии Преди 54 минути

Новият модел цели да предложи флагманско изживяване на по-достъпна цена

Драматичен обрат остави двама мъже извън „Диви и красиви“

Драматичен обрат остави двама мъже извън „Диви и красиви“

Любопитно Преди 7 часа

Драматичен обрат остави двама мъже извън „Диви и красиви“

Общо 26 държави пращат войници в Украйна при мир

Общо 26 държави пращат войници в Украйна при мир

Свят Преди 9 часа

Макрон: Тези сили не целят да водят война срещу Русия

Зеленски: Тръмп е много недоволен

Зеленски: Тръмп е много недоволен

Свят Преди 11 часа

Еманюел Макрон приветства позицията на Вашингтон

Протест в защита на арестувания варненски кмет Благомир Коцев

Протест в защита на арестувания варненски кмет Благомир Коцев

България Преди 11 часа

За да подкрепят протеста във Варна пристигнаха и председателят на ПП Асен Василев и бившият премиер Николай Денков

Макрон: САЩ подкрепят сигурността на Украйна до дни

Макрон: САЩ подкрепят сигурността на Украйна до дни

Свят Преди 12 часа

Европейските страни ще наложат нови санкции на Русия „в сътрудничество със Съединените щати“

Радев за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен: Измислен скандал

Радев за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен: Измислен скандал

България Преди 13 часа

Радев: Няма постъпила официална информация за смущения

Пеевски: Пълна подкрепа за пребития старши комисар Николай Кожухаров

Пеевски: Пълна подкрепа за пребития старши комисар Николай Кожухаров

България Преди 13 часа

Шефът на МВР в Русе е в тежко състояние

Непал блокира Фейсбук, Ютюб и X

Непал блокира Фейсбук, Ютюб и X

Свят Преди 14 часа

Според правозащитни групи това е опит на правителството да ограничи свободата на изразяване

Аудио-визуална симфония с класиката на Моцарт, Бах и Вивалди ще озари площадното пространството до НДК

Аудио-визуална симфония с класиката на Моцарт, Бах и Вивалди ще озари площадното пространството до НДК

Любопитно Преди 14 часа

Мултимедийната инсталация Urban Canvas ще зарадва жителите и гостите на София със завладяващ спектакъл от 17 до 19 септември от 20.00 ч. до 22.30 ч.

Желязков обясни за самолета с Урсула фон дер Лайен

Желязков обясни за самолета с Урсула фон дер Лайен

България Преди 14 часа

Желязков: Създаде се информационна каша както от въпросите, така и от фактите

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

dogsandcats.bg

8 причини, поради които котките атакуват опашките си

dogsandcats.bg
1

Всяко дърво в Силистра с паспорт

sinoptik.bg
1

Залесяват опожарения Гарга баир край Велико Търново

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 5 септември, петък

Edna.bg

Сандвич със спанак, яйце и бекон

Edna.bg

Георги Иванов: Футболистите дадоха всичко от себе си, но това ни е нивото

Gong.bg

Стоичков: И техните футболисти са като нашите, но в малко по-големи отбори

Gong.bg

От кандидат до служител: Как да спечелите шефа си още в първите 5 минути от интервюто

Nova.bg

След нападението над полицейски началник: Засилено полицейско присъствие в Русе

Nova.bg