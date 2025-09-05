Очаква ни слънчев и топъл край на работната седмица

През нощта ще преобладава ясно, а

в петък

– слънчево време, с разкъсана висока облачност. Над Източна България ще има временни увеличения на облачността, по-значителни през нощта и преди обяд, когато на изолирани места ще превали слабо. През нощта ще духа слаб, през деня в Източна България до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София – около 29 градуса. Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца, няма да се променя съществено.

В планините

ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Ще до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра – около 15 градуса.

По Черноморието

ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, по-значителни преди обяд, когато на изолирани места, главно по южното крайбрежие, ще превали слабо. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 56 мин. и залязва в 19 ч. и 54 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 58 мин. Луната в София залязва в 3 ч. и 47 мин. и изгрява 18 ч. и 58 мин. Фаза на Луната: два дни преди пълнолуние.

През почивните дни

ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Вятърът ще е най-често североизточен, предимно слаб, в Източна България до умерен. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.