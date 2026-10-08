Трамвай удари кола на "Руски паметник" в София

К атастрофа между трамвай и лек автомобил е станала на площад „Руски паметник“ в София, съобщи „Булфото“.

По първоначална информация трамвай е ударил лек автомобил. При инцидента няма пострадали, а са нанесени единствено материални щети.

Катастрофа между трамвай и кола край центъра на София

Произшествието е затруднило движението в района. По данни на очевидци временно е било преустановено движението на трамваите, преминаващи през участъка.

На водача е направена проба за употреба на алкохол, която е отрицателна.

Причините и обстоятелствата около катастрофата предстои да бъдат изяснени.