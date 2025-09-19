Обвиниха мъжа, заподозрян за убийството на съпругата си в Дупнишко

П од ръководството на Окръжната прокуратура в Кюстендил се води досъдебно производство за убийство, извършено с особена жестокост и в условията на домашно насилие, съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура - София.

Жестоко убийство на жена в Дупнишко, издирват извършителя

На 11 септември в с. Крайници, община Дупница, в близост до жилище на ул. "Захари Стоянов" умишлено е умъртвена 25-годишна жена с инициали С.П. В хода на разследването по делото е извършен оглед на местопроизшествието, разпитани са свидетели. Събрани са доказателства, въз основа на които може да се направи основателно предположение, че извършителят на престъплението е 36-годишнен мъж с инициали К.И.

След убийството мъжът беше обявен за общодържавно издирване, поради укриването му от органите на досъдебното производство. На следващия ден - 12 септември, той беше установен в района на с. Дъбница, община Гърмен, при управление на чужд автомобил, отнет от него в с. Ресилово, община Сапарева баня.

При опит да бъде спрян за проверка и задържан от служители на МВР, К.И. е направил опит да сложи край на живота си, като си нанесъл прободна рана с нож в областта на врата. Непосредствено след това е бил приет по спешност за лечение в болница.

Има задържан за убийството на жена в село Крайници

На К.И., в присъствие на защитник, е предявено постановление за привличане в качеството на обвиняем и за задържането му за срок до 72 часа. Днес наблюдаващият прокурор ще внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо мъжа.

Престъпното деяние, за което е обвинен, К.И. е извършил в изпитателния срок по предходно дело - за документно престъпление, по което е бил осъден с влязло в сила определение на Районен съд – Гоце Делчев от м. април 2025 г., казаха още то прокуратурата.