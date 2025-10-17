България

Глобиха с 50 лв. студент, поставил фигури на деца на опасни пешеходни пътеки в София

Студентът по политология Андрей Димитров и младежката организация РЕД поставиха 10 фигури на деца на опасни пешеходни пътеки в София, за да привлекат вниманието към пътната безопасност, но глобата за липса на разрешение от общината е едва 50 лв.

17 октомври 2025, 14:42
Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

50 лв. глоба ще плати студентът по политология Андрей Димитров, който заедно с младежката организация РЕД постави 10 фигури с реалните размери на деца до 5 опасни пешеходни пътеки в София. Това разказа той пред “24 часа”.

Със сдружението не са искали разрешение от общината за монтирането на манекените и именно това е причината за административната санкция - по закон е трябвало да съгласуват.

След смъртта на дете: Искат обезопасен булевард

Идеята била да обърнат внимание на местната власт за пътната безопасност и инфраструктурата. Инициативата доби популярност преди месец, когато две фигури на пресичащи ученици с раници бяха поставени до пешеходната пътека на ул. “Гурко” в центъра на София, където беше убит 15-годишният Филип.

Починът фигури в естествен размер да заострят вниманието на водачите преди пешеходни пътеки и така да пазят децата се прилага от няколко години в други градове като Сливен и Бургас.... 4 от фигурите в столицата обаче вече са разрушени от вандали, които са им откъснали главите, краката или ръцете

Ремонтират кръстовището, на което бе прегазена студентка

“Две са счупени на бул. “Черни връх”, една на бул. “Дондуков” и една на ул. “Шишман” - казва Андрей Димитров. - Хората, които са го направили, все още са неизвестни. Нямаме доказателства или сигнали за това. Ще подадем жалба до полицията, за да бъдат прегледани камерите. Според мен може да става въпрос и за тийнейджърска работа, тъй като фигурите не пречат на никого - нито на пешеходците, нито на автомобилите. Поставени са там с превантивна цел, за да не ставаме свидетели на повече трагедии с жертви.”

Студенти протестираха пред Столичната община за пешеходни пътеки и пътни знаци

Младежката организация “РЕД” и Андрей планират да възстановят фигурите, ако гражданите, които са ги разрушили, решат да върнат отнетите части. С общината ще търсят диалог.... “Вероятно ще ми дадат предписание да премахна т.нар. временни обекти, но за мен най-важната стъпка е да обсъдим идеята, за да да бъдат законно поставени там за постоянно

Ние ги направихме с бетонни плочи, за да не се чупят лесно. При единодушно мнение с местната власт може да бъдат направени още по-здрави. Искам да отбележа, че два дни, след като поставихме манекен на бул. “Черни връх”, опресниха и повториха маркировката на пешеходната пътека”, казва Андрей Димитров. Според второкурсника темата с пътната безопасност е една от най-чувствителните теми на обществото.

“Аз също съм преживял катастрофа, когато бях на 5-6 г.

Бутна ме автомобил, докато карах колело

Близки на прегазеното 15-годишно момче се събраха на шествие в София

Разказах тази история на хората от нашето сдружение и стигнахме до извода, че фигурите с детски размери биха били сигнал към шофьорите да са внимателни, но и към институциите да обърнат внимание”, обяснява студентът.

фигури пешеходни пътеки
фигури пешеходни пътеки
фигури пешеходни пътеки
фигури пешеходни пътеки
Пътна безопасност Пешеходни пътеки Андрей Димитров Младежка организация РЕД Фигури на деца София Административна санкция Вандализъм Местна власт Деца
