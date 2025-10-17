Глобиха с 50 лв. студент, поставил фигури на деца на опасни пешеходни пътеки в София

50 лв. глоба ще плати студентът по политология Андрей Димитров, който заедно с младежката организация РЕД постави 10 фигури с реалните размери на деца до 5 опасни пешеходни пътеки в София. Това разказа той пред “ 24 часа ”.

Със сдружението не са искали разрешение от общината за монтирането на манекените и именно това е причината за административната санкция - по закон е трябвало да съгласуват.

Идеята била да обърнат внимание на местната власт за пътната безопасност и инфраструктурата. Инициативата доби популярност преди месец, когато две фигури на пресичащи ученици с раници бяха поставени до пешеходната пътека на ул. “Гурко” в центъра на София, където беше убит 15-годишният Филип.

Починът фигури в естествен размер да заострят вниманието на водачите преди пешеходни пътеки и така да пазят децата се прилага от няколко години в други градове като Сливен и Бургас.... 4 от фигурите в столицата обаче вече са разрушени от вандали, които са им откъснали главите, краката или ръцете

“Две са счупени на бул. “Черни връх”, една на бул. “Дондуков” и една на ул. “Шишман” - казва Андрей Димитров. - Хората, които са го направили, все още са неизвестни. Нямаме доказателства или сигнали за това. Ще подадем жалба до полицията, за да бъдат прегледани камерите. Според мен може да става въпрос и за тийнейджърска работа, тъй като фигурите не пречат на никого - нито на пешеходците, нито на автомобилите. Поставени са там с превантивна цел, за да не ставаме свидетели на повече трагедии с жертви.”

Младежката организация “РЕД” и Андрей планират да възстановят фигурите, ако гражданите, които са ги разрушили, решат да върнат отнетите части. С общината ще търсят диалог.... “Вероятно ще ми дадат предписание да премахна т.нар. временни обекти, но за мен най-важната стъпка е да обсъдим идеята, за да да бъдат законно поставени там за постоянно

Ние ги направихме с бетонни плочи, за да не се чупят лесно. При единодушно мнение с местната власт може да бъдат направени още по-здрави. Искам да отбележа, че два дни, след като поставихме манекен на бул. “Черни връх”, опресниха и повториха маркировката на пешеходната пътека”, казва Андрей Димитров. Според второкурсника темата с пътната безопасност е една от най-чувствителните теми на обществото.

“Аз също съм преживял катастрофа, когато бях на 5-6 г.

Бутна ме автомобил, докато карах колело

Разказах тази история на хората от нашето сдружение и стигнахме до извода, че фигурите с детски размери биха били сигнал към шофьорите да са внимателни, но и към институциите да обърнат внимание”, обяснява студентът.