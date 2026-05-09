Обрат в лошото време: Кога дъждовете спират и слънцето се завръща

Максималните температури ще са между 19° и 24°

9 май 2026, 06:51
Пол Мание от Франция спечели първия етап на Джиро д`Италия в България

Важно: Промяна в движението на Метролиния 3 от 11 май заради разширението към „Слатина“

Радев пред МС: Трябва да се пречупи трендът на растящите цени

Благомир Коцев: Издирват се рускоговорящи за стрелбата срещу жена в центъра на Варна

Как Десислава Радева говори без думи в деня, в който Радев пое властта

Радев сменя председателя на ДАНС, още днес свиква заседание на МС

Емил Дечев „открадна шоуто“ в парламента с нестандартен детайл в облеклото

73-годишна жена е простреляна в центъра на Варна, издирват извършителя

В събота облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, възможно е и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад.

Максималните температури ще са между 19° и 24°.

В София максималните температури ще са около 19°.

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

Над планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. След обяд на места в масивите в западната половина от страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около.

Над Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд – често значителна и ще превали слабо. По южното крайбрежие и ще прегърми. Ще духа умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 19°. Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

Атмосферното налягане ще се понижи и ще е малко по-ниско от средното за месеца.

В неделя в източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Над западната ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще е от северозапад, предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Минималните температури ще бъдат между и 14°, а максималните - между 20° и 25°.

Източник: НИМХ

В понеделник от юг-югозапад температурите ще се повишат. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност; остава с повишена вероятност за краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки.

Източник: НИМХ

Във вторник вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще започне да нахлува сравнително студен въздух.

В сряда дневните температури ще са с 4-5 градуса по-ниски. Облачността ще е променлива, валежите ще са на по-малко места, вероятността за гръмотевици е по-малка. Вятърът ще отслабне, към вечерта ще придобие южна компонента.

В четвъртък и петък валежи ще има на повече места, в отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество, около и след обяд ще има и гръмотевична дейност.

В петък ще започне и затопляне.

„Магьосникът от Оз“ в Техеран: Къде е новият лидер на Иран и кой всъщност води войната

Затварят ключови булеварди в София днес: Вижте кои са

9 май в Русия: Денят на победата - история, традиции и символи на народната памет

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Porsche си върна короната на Нордшлайфе, като задмина SU7 Ultra с 9 секунди

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Доналд Тръмп

Примирието в Украйна започна: Тръмп е готов на следващ ход в Москва

Свят Преди 16 минути

Доналд Тръмп заяви в петък вечерта, че би искал прекратяването на огъня във войната на Русия в Украйна да продължи повече от три дни. „Бих искал този конфликт да приключи“, добави той

Островът фантом: Мистерията на Бермеха и изчезналите 22 милиарда барела петрол

Любопитно Преди 1 час

През 1997 г. испански изследователски кораб се отправя да потвърди съществуването на острова, но не открива нито следа от него

Пентагонът разсекрети досиета за „супергорещо“ НЛО край секретен обект

Свят Преди 10 часа

Министерството на отбраната на САЩ публикува масив от 162 документа, описващи необясними явления. Сред тях се откроява доклад за „супергорещи“ сфери, които се разделят при висока скорост и маневрират по начин, непосилен за модерната бойна авиация

Тръмп обяви тридневно прекратяване на огъня между Украйна и Русия и размяна на затворници

Свят Преди 10 часа

В публикация в социалните мрежи Тръмп изрази надежда, че това ще е „началото на края на много дълга, смъртоносна и трудно разрешима война"

Антонио Коща поздрави премиера Радев за встъпването му в длъжност

България Преди 10 часа

Урсула фон дер Лайен също отправи своите поздрави до новоизбрания български министър-председател

Николай Копринков оглавява кабинета на премиера, назначени са 18 заместник-министри

България Преди 11 часа

Поста началник на политическия кабинет на премиера поема Николай Копринков

Разсекретените досиета: Бъз Олдрин описва „необичайни явления“ по време на мисията до Луната

Свят Преди 11 часа

Ново разсекретени документи на Пентагона разкриват свидетелства на легендарния астронавт Бъз Олдрин за необясними светлини и обекти по време на историческата мисия „Аполо 11“. Данните хвърлят нова светлина върху десетилетните спекулации за НЛО

БНБ: 92% от левовете вече са изтеглени от обращение

България Преди 12 часа

От 1 февруари 2026 г. еврото е единственото законно платежно средство в Република България

Тревога край Лефкада: Гръцките власти проверяват морски дрон, вероятно зареден с експлозиви

Свят Преди 12 часа

Според един от източниците морският дрон е бил зареден с експлозиви, въпреки че гръцката армия не потвърждава информацията

Станчо Станев е временно изпълняващ длъжността председател на ДАНС

България Преди 12 часа

Станчо Станев притежава богат професионален опит и отлични организаторски и ръководни качества, придобити през годините на работа в сферата на сигурността

София отбелязва Деня на Европа с богата програма

България Преди 12 часа

Празничният ден ще започне в 10:30 ч. на площад „Св. Александър Невски“ с велопохода „Обиколка за Европа“

Киър Стармър заяви, че няма да подава оставка след тежките избори

Свят Преди 12 часа

Стармър заяви, че поема отговорност за “много тежките резултати”, но няма да подаде оставка

От бейзболната шапка до Apple Watch: Как папа Лъв XIV промени Ватикана за 365 дни

Свят Преди 13 часа

От нископрофилен кардинал до една от най-влиятелните личности в света – първата година на Лъв XIV във Ватикана пренареди пластовете в Католическата църква, сблъска се челно с Белия дом и донесе „ефекта на Лъв“ сред младото поколение

България Преди 13 часа

Ивелина работи активно за по-добър достъп до услуги за психично здраве и за интеграцията на източноевропейските общности във Великобритания

Американски филмов магнат купи замъка на Дракула в Брашов

Свят Преди 14 часа

Джоел Уайншанкър е известен като администратор на Грейсланд - домът на Елвис Пресли в Мемфис

Испания идентифицира предполагаем случай на хантавирус в Аликанте

Свят Преди 15 часа

Въпросната жена е била пътничка на същия полет, с който е пътувал и пациентът, починал по-рано в Йоханесбург, след като е бил на круизния кораб "Хондиус", където се е заразил с вируса

