Обрат в лошото време: Кога дъждовете спират и слънцето се завръща

Радев сменя председателя на ДАНС, още днес свиква заседание на МС

Как Десислава Радева говори без думи в деня, в който Радев пое властта

Благомир Коцев: Издирват се рускоговорящи за стрелбата срещу жена в центъра на Варна

Радев пред МС: Трябва да се пречупи трендът на растящите цени

Важно: Промяна в движението на Метролиния 3 от 11 май заради разширението към „Слатина“

В събота облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, възможно е и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад.

Максималните температури ще са между 19° и 24°.

В София максималните температури ще са около 19°.

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

Над планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. След обяд на места в масивите в западната половина от страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 7°.

Над Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд – често значителна и ще превали слабо. По южното крайбрежие и ще прегърми. Ще духа умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 19°. Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

Атмосферното налягане ще се понижи и ще е малко по-ниско от средното за месеца.

В неделя в източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Над западната ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще е от северозапад, предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 9° и 14°, а максималните - между 20° и 25°.

Източник: НИМХ

В понеделник от юг-югозапад температурите ще се повишат. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност; остава с повишена вероятност за краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки.

Източник: НИМХ

Във вторник вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще започне да нахлува сравнително студен въздух.

В сряда дневните температури ще са с 4-5 градуса по-ниски. Облачността ще е променлива, валежите ще са на по-малко места, вероятността за гръмотевици е по-малка. Вятърът ще отслабне, към вечерта ще придобие южна компонента.

В четвъртък и петък валежи ще има на повече места, в отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество, около и след обяд ще има и гръмотевична дейност.

В петък ще започне и затопляне.