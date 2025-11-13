НСО без частни коли - парламентът подкрепи законопроекта на Хамид Хамид

П арламентът прие на първо четене два законопроекта за промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО) - на Министерския съвет (МС) и на Хамид Хамид от "ДПС-Ново начало“ и група народни представители, и отхвърли този на Златан Златанов ("Възраждане“).

Законопроектът на МС подкрепиха 127 народни представители, "против" бяха 41, 19 се въздържаха. Този на Хамид Хамид събра 117 гласа в подкрепа, 48 – "против“ и 19 народни представители са въздържаха. Промените с вносител Златан Златанов подкрепиха 61 народни представители, 104 бяха "против" и 16 се въздържаха.

МС предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени към Aдминистрацията на президента

Министерският съвет предлага допълнение в Закона за Националната служба за охрана, с което автомобили на службата да бъдат прехвърлени на администрацията на президента.

В началото на октомври парламентът реши, че НСО вече няма да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента по предложение на Калин Стоянов от "ДПС-Ново начало“.

В тази връзка е необходимо да бъде допълнен законът, така че да се уредят взаимоотношенията между двете администрации, казват от правителството. Със законопроекта се уреждат и взаимоотношенията по прехвърляне на движимо имущество (моторни превозни средства) и щатни бройки, както и правоотношенията със служителите, които са обслужвали администрацията на президента. Поправките няма да се отразят върху държавния бюджет, те ще бъдат компенсирани между бюджетите на двете структури.

Какво включват внесените от „ДПС-Ново начало“ предложения за промени в Закона за НСО

Прехвърлянето на съответните активи, ресурси и численост на персонала ще даде възможност на администрацията на президента да организира транспортното си обслужване, като контролира и отчита пряко собствените си транспортни разходи, допълват от Министерския съвет.

Със законопроекта на Хамид Хамид ("ДПС-Ново начало“) се забранява физически лица да предоставят лични автомобили на НСО, както и лични автомобили да бъдат оборудвани като коли със специален режим на движение по Закона за НСО. НСО е високоспециализирана структура, която следва да гарантира сигурността и неприкосновеността на държавните органи, поради което трябва законодателно да се осигурят условията и свободата за професионално изпълнение на задълженията на служителите ѝ, посочва вносителят.

Комисията по вътрешна сигурност в НС одобри забрана за лични коли в НСО

"Възраждане“ предлагат народните представители да бъдат изключени от групата на охраняваните от НСО лица. Разпоредба сега в закона дава привилегии на депутатите и с тези привилегии се злоупотребява, каза Златан Златанов. През последните години необосновано се разходва ресурс на НСО за осигуряване на охрана и транспорт на лидери на политически партии, уточни той. Въпросът за безопасността на депутатите е от компетентността на Министерството на вътрешните работи, чиито структури следва да гарантират обезпечаването на обществения ред и безопасността на всички български граждани, каквито са и народните представители, допълниха от "Възраждане“.

На първо четене в комисия: Ограничават лицата, ползващи охрана от НСО

По отношение предложението на "Възраждане“ Николай Радулов ("Морал, единство, чест" - МЕЧ) каза, че е резонно народните представители да бъдат охранявани както се охранява народът, а той се охранява лошо. МЕЧ заявиха, че няма да подкрепят законопроекта на Хамид Хамид. В законопроекта на МС се предлага част от НСО да обслужва администрацията на държавния глава, само че вече като част от нея. Ще гласуваме "против" и тези промени, заяви депутатът, според когото още, ако бъдат приети измененията, много служители на НСО може и да напуснат.

Златан Златанов,“Възраждане“, припомни, че НСО е елемент от дейността по защита на националната сигурност, тя е специализирана, военнизирана държавна служба към президента на републиката. Срещу президентството се води институционална война, в основата на която е "ДПС-Ново начало“, коментира той. И отбеляза, че законопроектите на ДПС и МС създават опасни предпоставки. При преминаване от един трудов договор на друг отпада възможността за по-ранно пенсиониране и др., поясни Златанов. Законопроект на "ДПС-Ново начало“ според него е подигравка с президентството и би трябвало да бъде отхвърлен с мнозинство.

Не сте разбрали какво направихме с промените в закона за НСО, с които отнехме привилегията на президентската администрация да ползва коли на службата, обърна се към него Калин Стоянов ("ДПС-Ново начало“). Той подчерта, че на държавния глава никой нищо не е отнемал. Редно ли е служителите на НСО, военнизирани, обучени специално, да обгрижват незнайно колко души от администрацията на президента, попита той Златанов.

Парламентът забрани колите на НСО за президентската администрация

Лъчезар Иванов (ГЕРБ-СДС) напомни, че България е парламентарна република, а не президентска. В тази връзка подчерта, че през годините депутатите са ползвали транспорт, който е управляван от НСО. ГЕРБ през 2012 г. в лицето на Цецка Цачева като председател на Народното събрание забрани автомобилите на НСО да возят депутатите, напомни Иванов. Президентската институция е унижавана в момента от поведението на настоящия държавен глава, каза Иванов.