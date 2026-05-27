България

НС разглежда промени в бюджета за увеличение на пенсиите

Осъвременяването на минималните пенсии е включено в програмата на Народното събрание

27 май 2026, 07:59
Източник: БТА

Д епутатите да обсъдят на първо четене промяна в т. нар. удължителен закон за бюджета предвижда проектопрограмата на Народното събрание за тази седмица. Изменението предвижда от 1 юли т.г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да се повиши от 322,37 евро на 347,51 евро.

Целта на предложението е да се осигури възможност в условията на удължителен бюджет пенсионерите с пенсии за трудова дейност в минимален размер да получат от 1 юли, заедно с останалите пенсионери у нас, осъвременяване на пенсията по т.нар. швейцарско правило със 7,8 на сто.  

В проекта на дневен ред на парламента за тази седмица е и първото четене на изменения в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Първа точка в четвъртък се предвижда да бъдат промените в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

В петък е предвиден редовен парламентарен контрол.

Източник: БТА, Теодора Цанева    
Народно събрание бюджет пенсии пенсионна реформа законопроект швейцарско правило парламентарен контрол законодателство икономика нефтени продукти
