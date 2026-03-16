България

НОИ изплаща великденските надбавки с априлските пенсии

Добавките ще бъдат включени заедно с пенсиите за април 2026 г.

16 март 2026, 10:38
Източник: iStock/Getty Images

Н ационалният осигурителен институт (НОИ) ще изплати допълнителна сума към пенсията на над 1,6 млн. пенсионери заедно с пенсиите за април 2026 г. На свое заседание на 11 март 2026 г. Министерският съвет прие решение за отпускане на "великденски добавки" на най-уязвимите групи пенсионери по определен финансов критерий.

В изпълнение на взетото решение по 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за тази година. По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година.

Ето откога ще се изплаща великденската добавка за пенсионерите

Необходимите средства за изплащане на добавките са 57 800 000 евро. Те ще бъдат преведени от държавния бюджет към бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО).

По 40 лв. за най-бедните пенсионери за Великден

В средата на февруари 2026 г. Националният осигурителен институт предостави финансови разчети на Министерството на труда и социалната политика, въз основа на които бяха подготвени различни варианти за подпомагане на пенсионерите за Великденските празници.

По последни данни общият брой на пенсионерите, на които се изплащат пенсии от ДОО е 2 070 258.

Източник: Агенция "Фокус"    
Национален осигурителен институт Пенсионери Великденски добавки Пенсии Април 2026 Министерски съвет Линия на бедност Държавен бюджет Социална политика Уязвими групи
