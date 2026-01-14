България

НС прие на първо гласуване закона „Антиспекула"

Законопроектът предвижда определяне на максимални цени

14 януари 2026, 16:27
НС прие на първо гласуване закона „Антиспекула“
Източник: БСП-ОЛ

Н а първо четене днес в Народното събрание беше приет ъс 167 гласа „за“, 22 „против“ и 2 „въздържали се“ Законопроект за контрол на цените на основни стоки и услуги, внесен от БСП - „Обединена левица“.

„От няколко месеца наблюдаваме драстично поскъпване не само на стоките, но и на услугите. Несъмнено има проблем с изкуствено завишаване на цените и липсата на ефективен превантивен контрол. Доходите на хората не се увеличават съразмерно с тези разходи. Ако този процес не бъде овладян, своевременно, той ще доведе до още по-дълбоко обедняване, особено сред възрастните хора, семействата с деца и домакинствата с ниски доходи, както и до сериозно социално напрежение. Законопроектът "Антиспекула" въвежда именно такива предпазни механизми, които позволяват на държавата да предотврати спекулативното нарастване на цените на основни хранителни продукти и стоки от първа необходимост, вместо да констатира последиците постфактум“, заяви при представянето на текстовете от името на вносителя народният представител от ПГ на БСП Нина Димитрова. 

Два законопроекта за контрол над цените в парламента

Димитрова обясни, че в момента контролни органи като КЗП, КЗК, НАП и КРС разполагат основно с правомощия за последващ контрол, а в закона „Антиспекула“ са предвидени конкретни законови правомощия за: извършване на проверки; прилагане на ценови мерки; налагане на ефективни санкции; публичност на нарушителите.

„По този начин се преминава от пасивен към активен контрол“, категорична бе тя.

Нина Димитрова обясни, че законопроектът обхваща основни хранителни продукти и стоки от първа необходимост; горива; банкови такси и комисиони; мобилни и електронни съобщителни услуги; лекарствени продукти, включително продаваните без лекарско предписание. 

„С решение на Министерския съвет могат да бъдат включвани и други стоки и услуги при наличие на риск от спекула“, каза Димитрова. По думите ѝ мерките са временни и се прилагат за периода на повишен риск от спекула. 

КЗП: 1600 сигнала за нарушения при еврото за една седмица

Димитрова коментира, че законопроектът предвижда още определяне на максимални цени; определяне на пределни търговски надценки; връщане на цените към предходни нива; забрана за увеличаване на съществуващи такси; забрана за въвеждане на нови такси и комисиони.

„Чрез този закон се разширяват правомощията на Министерския съвет да определя с решение на всеки три месеца, въз основа на анализите на отговорните институции и данните на Координационния център: кои стоки и услуги са основни; за кои от тях да бъдат въведени максимални цени или пределни надценки като изготвя и обявява списък“, подчерта народният представител. 

Предвижда се и въвеждането на пределни надценки по цялата верига на доставки – за производители, преработватели и търговци на едро. Надценката в търговските обекти е до 10% и се прилага само за търговци с годишен оборот над 20 милиона лева, което гарантира защита на малкия бизнес. Въвежда се и изискване за специално и ясно обозначаване на стоките и услугите с контролирани цени в търговските обекти. 

Източник: БТА    
Контрол на цените Антиспекула
<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес
Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

<p>След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко</p>
След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)

