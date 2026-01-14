НС прие на първо гласуване закона „Антиспекула“

Н а първо четене днес в Народното събрание беше приет ъс 167 гласа „за“, 22 „против“ и 2 „въздържали се“ Законопроект за контрол на цените на основни стоки и услуги, внесен от БСП - „Обединена левица“.

„От няколко месеца наблюдаваме драстично поскъпване не само на стоките, но и на услугите. Несъмнено има проблем с изкуствено завишаване на цените и липсата на ефективен превантивен контрол. Доходите на хората не се увеличават съразмерно с тези разходи. Ако този процес не бъде овладян, своевременно, той ще доведе до още по-дълбоко обедняване, особено сред възрастните хора, семействата с деца и домакинствата с ниски доходи, както и до сериозно социално напрежение. Законопроектът "Антиспекула" въвежда именно такива предпазни механизми, които позволяват на държавата да предотврати спекулативното нарастване на цените на основни хранителни продукти и стоки от първа необходимост, вместо да констатира последиците постфактум“, заяви при представянето на текстовете от името на вносителя народният представител от ПГ на БСП Нина Димитрова.

Димитрова обясни, че в момента контролни органи като КЗП, КЗК, НАП и КРС разполагат основно с правомощия за последващ контрол, а в закона „Антиспекула“ са предвидени конкретни законови правомощия за: извършване на проверки; прилагане на ценови мерки; налагане на ефективни санкции; публичност на нарушителите.

„По този начин се преминава от пасивен към активен контрол“, категорична бе тя.

Нина Димитрова обясни, че законопроектът обхваща основни хранителни продукти и стоки от първа необходимост; горива; банкови такси и комисиони; мобилни и електронни съобщителни услуги; лекарствени продукти, включително продаваните без лекарско предписание.

„С решение на Министерския съвет могат да бъдат включвани и други стоки и услуги при наличие на риск от спекула“, каза Димитрова. По думите ѝ мерките са временни и се прилагат за периода на повишен риск от спекула.

Димитрова коментира, че законопроектът предвижда още определяне на максимални цени; определяне на пределни търговски надценки; връщане на цените към предходни нива; забрана за увеличаване на съществуващи такси; забрана за въвеждане на нови такси и комисиони.

„Чрез този закон се разширяват правомощията на Министерския съвет да определя с решение на всеки три месеца, въз основа на анализите на отговорните институции и данните на Координационния център: кои стоки и услуги са основни; за кои от тях да бъдат въведени максимални цени или пределни надценки като изготвя и обявява списък“, подчерта народният представител.

Предвижда се и въвеждането на пределни надценки по цялата верига на доставки – за производители, преработватели и търговци на едро. Надценката в търговските обекти е до 10% и се прилага само за търговци с годишен оборот над 20 милиона лева, което гарантира защита на малкия бизнес. Въвежда се и изискване за специално и ясно обозначаване на стоките и услугите с контролирани цени в търговските обекти.