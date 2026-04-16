България

Нови законови промени срещу "делата-шамари"

Законопроектът предвижда ранно прекратяване на стратегически дела, използвани за натиск и сплашване.

16 април 2026, 14:31
Източник: БТА

М инистерството на правосъдието (МП) внесе за обществено обсъждане проектопромени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), които осигуряват защита по явно неоснователни искове или съдебни производства, с които се злоупотребява, по граждански и търговски дела. Това са стратегическите дела срещу публичното участие –  SLAPP дела или т.нар. дела шамари, съобщиха от МП.

С промени в ГПК в частта за особените производства се въвежда нова глава „Производство поради публичното участие на ответника“. В законопроекта се пояснява, че „публично участие“ е изявление или дейност на физическо или юридическо лице при упражняване на правото на свобода на изразяване на мнение и на свобода на информация, на свобода на изкуствата и науката или свобода на събранията и сдруженията, както и свързани с това подготвителни и подпомагащи действия, по въпрос от обществен интерес. Детайлно е разписано и кога е налице „въпрос от обществен интерес“, включително при засягане на основни права, обществено здраве, безопасност, околна среда; дейности на публични фигури; сигнали или публична информация за корупция; проблеми, поставяни пред законодателна, изпълнителна, съдебна и местна власт и др.

Като мярка за ефективна защита по „делата шамари“ се урежда възможност за прекратяване на производството на ранен етап чрез решение по същество. Това ще става по искане на ответника - най-често това са журналисти или граждански активисти, посочват от правосъдното министерство.

Ответникът може да поиска да бъде отхвърлен като очевидно неоснователен иск, предявен поради публичното му участие. Съдът се произнася по искането в едноседмичен срок и ако установи, че искът е очевидно неоснователен, дава едноседмичен срок на ищеца да обоснове иска си. В случай че не го прави или въпреки това искът е очевидно неоснователен, съдът постановява решение в закрито заседание, с което отхвърля иска по същество. И съдебното производство приключва.

Другата хипотеза е искът по „дело шамар“ да е надлежно предявен и обоснован. Едва след като даде ход на делото, съдът може да установи, че производството няма за цел да осигури защита на накърнени законни интереси и права, а се води, за да възпрепятства, ограничи или санкционира ответника именно заради публичното му участие.

Законопроектът изброява определи индикатори за „дела шамари“, като неравнопоставеност между страните; необоснованост, непропорционалност или прекомерност на иска или на част от него; сплашване, тормоз или заплахи от страна на ищеца, включително чрез медийни публикации, икономически или политически натиск; злоупотреба с процесуални права, включително забавяне на производството, избор на съд  и други.

Друга особеност във връзка с доказването в производството по дела „шамари“ е възможността за представяне на доказателства от лица, които не са страни в производството, но имат интерес да подпомогнат защитата на ответника. Това ще могат да правят юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват общественополезна дейност в областта на защитата на основните права и свободи, може със съгласието на ответника до приключване на съдебното дирене в първа инстанция да представят с писмена молба намиращи се у тях документи и други доказателства.

В окончателното си решение, ако отхвърля иска, съдът изрично ще се произнася, че делото е било заведено заради обществено участие на ответника.

Като специална мярка срещу злоупотребата с права се въвежда правилото, че обезпечение на иск в производство поради публичното участие не се допуска, ако не са представени убедителни писмени доказателства. Предлагат се из други специални мерки.

Предлага се и общо правило – не само за „делата шамари“, че когато съдът е допуснал обезпечение на иска (например запор) и е задължил този, в чиято полза е обезпечението, да плати гаранция за евентуалните вреди на ответника. При отхвърляне на иска ответникът  може да си поиска гаранцията не само ако е предявил нарочен иск за вредите, но и ако има разноски в приключилото дело - за да си ги възстанови.

Министерството на правосъдието ще се опита да спомогне за създаването на по-добри правила, които да не превръщат съда в инструмент за атака срещу медиите, написа в края на миналата седмица във Фейсбук служебният ресорен министър Андрей Янкулов. Проблемът с т.нар. стратегически дела срещу публичното участие (наречени „дела-шамари“), както и с привременните мерки по тях, е един от приоритетите в работата на екипа ми. Конкретно ангажиран с въпроса е заместник-министър Андрей Георгиев, посочи тогава Янкулов и информира, че в рамките на следващите седмици са планирани действия за решаването на проблема.

По темата

Сигнал за бомба в училище в София

Сигнал за бомба в училище в София

Жена изхвърли над $160 000 от балкон след скандал с мъжа си

Жена изхвърли над $160 000 от балкон след скандал с мъжа си

Може ли Иран да наложи такси за Ормузкия проток

Може ли Иран да наложи такси за Ормузкия проток

Мая Нешкова: „Снощи си отиде моето всичко“ – почина Маестро Кирил Икономов

Мая Нешкова: „Снощи си отиде моето всичко“ – почина Маестро Кирил Икономов

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Nissan е извадил завода си в Съндерланд на тезгяха

Nissan е извадил завода си в Съндерланд на тезгяха

carmarket.bg
Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена“
Ексклузивно

Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена“

Преди 19 часа
МВФ алармира за ситуация като след Втората световна война с дълга
Ексклузивно

МВФ алармира за ситуация като след Втората световна война с дълга

Преди 16 часа
Европол удари балкански наркокартел с тонове кокаин
Ексклузивно

Европол удари балкански наркокартел с тонове кокаин

Преди 17 часа
САЩ няма да удължат дерогацията за руския петрол
Ексклузивно

САЩ няма да удължат дерогацията за руския петрол

Преди 18 часа
"Кралската роля уби майка ми": Принц Хари с емоционална изповед за Даяна

"Кралската роля уби майка ми": Принц Хари с емоционална изповед за Даяна

Свят Преди 8 минути

В емоционална изповед в Австралия принц Хари призна, че години наред е отхвърлял кралската си роля, обвинявайки я за смъртта на принцеса Даяна. Херцогът сподели за борбата с депресията и как бащинството му е дало нова цел в живота

<p>ЕК обвини Русия в тероризъм и престъпно поведение</p>

Европейската комисия обвини Русия в тероризъм и престъпно поведение

Свят Преди 27 минути

5000 украинци, пострадали от руски обстрел, са били приети за спешно лечение в 22 страни от ЕС

Каролайн Левит

Къде изчезнаха елитни учени на САЩ? Белият дом ще разследва

Свят Преди 1 час

Иран спира износа на нефтохимически продукти

Иран спира износа на нефтохимически продукти

Свят Преди 1 час

Мярката цели стабилизиране на вътрешния пазар след нарушения в производството

ПРБ: Подпомагаме усилията на МВР да противодейства на изборните нарушения

ПРБ: Подпомагаме усилията на МВР да противодейства на изборните нарушения

България Преди 1 час

До момента са иззети 1 млн. евро при акции на МВР срещу купуването на гласове, съобщи преди дни и.д. главен секретар Георги Кандев

Вал Килмър „възкръсна“ чрез AI: Първи кадри от новия филм с покойния актьор (ВИДЕО)

Вал Килмър „възкръсна“ чрез AI: Първи кадри от новия филм с покойния актьор (ВИДЕО)

Преди 1 час

Трейлърът на драмата „As Deep as the Grave“ разкри как изкуствен интелект „възкреси“ Вал Килмър за последна голяма роля. С подкрепата на семейството му, технологията връща покойната легенда на екрана в етичен проект, който променя Холивуд

Зеленски получи награда за смелостта, проявена по време на войната с Русия

Зеленски получи награда за смелостта, проявена по време на войната с Русия

Свят Преди 1 час

"Те воюват за сигурността на цяла Европа и я защитават с живота си"

От работохолици до царе на дивана: Класация на зодиите по мързел

От работохолици до царе на дивана: Класация на зодиите по мързел

Любопитно Преди 1 час

Когато липсва движение, тялото започва да се натоварва повече

Когато липсва движение, тялото започва да се натоварва повече

Любопитно Преди 2 часа

Иновативното колело за раздвижване Helix VitalBike ви позволява да тренирате ръцете и краката едновременно

ЕК одобри 334 млн. евро временна помощ за български енергоемки дружества

ЕК одобри 334 млн. евро временна помощ за български енергоемки дружества

Свят Преди 2 часа

Комисията отбеляза, че помощта е свързана с реинвестиране на половината получена помощ в мерки за намаляване на въглеродното замърсяване

Кулинарна катастрофа в „Кошмари в кухнята“?

Кулинарна катастрофа в „Кошмари в кухнята“?

Любопитно Преди 2 часа

Синът на шеф Манчев се включва в новата спасителна мисия на предаването край Иракли

Ръст на наемите в Европа - България в топ 5 по поскъпване

Ръст на наемите в Европа - България в топ 5 по поскъпване

България Преди 2 часа

През 2025 г. наемите в ЕС са се повишили средно с 3.1%, като в редица страни увеличенията са двуцифрени

<p>&bdquo;Върнахме си родината&ldquo;:&nbsp;Може ли Петер Мадяр да излекува Унгария от 16 години Орбанизъм?</p>

След края на ерата Орбан – накъде ще поеме Унгария

Свят Преди 2 часа

Между борбата с корупцията и подобряването на отношенията с ЕС – пред какви предизвикателства ще се изправи новото унгарско правителство

Историята на Марита Лоренц – от концентрационните лагери до спалнята на Фидел Кастро

Историята на Марита Лоренц – от концентрационните лагери до спалнята на Фидел Кастро

Любопитно Преди 2 часа

Как една жена се превръща от любовница в агент на ЦРУ със задача да убие Ел Команданте и защо бурната им връзка завършва с провален заговор и мистериозни разкрития

Коща осъди "ужасяващата атака" на Русия срещу украински цивилни

Коща осъди "ужасяващата атака" на Русия срещу украински цивилни

Свят Преди 2 часа

"Снощи Русия предприе нова жестока атака срещу мирни граждани в Украйна", заяви той

Необичаен инцидент в София: Кола „паркира“ в подлеза на Орлов мост (СНИМКА)

Необичаен инцидент в София: Кола „паркира“ в подлеза на Орлов мост (СНИМКА)

България Преди 2 часа

Необичаен инцидент блокира подлеза на Орлов мост, след като автомобил без надзор се спусна по стълбите. По първоначални данни няма пострадали, а екипи на полицията изясняват причините за самопроизволното тръгване на колата

Всичко от днес

От мрежата

10 често срещани здравословни проблеми при Кане Корсо

dogsandcats.bg

Етапи на бременност при котките

dogsandcats.bg
1

Картали отново се размножават в Източните Родопи

sinoptik.bg
1

Захлаждане в последните дни на април

sinoptik.bg

Когато липсва движение, тялото започва да се натоварва повече

Edna.bg

Шеф Иван Манчев: Майка ми не ме пускаше на море до 17 години! (ВИДЕО)

Edna.bg

Отровата, която убива Реал Мадрид

Gong.bg

Патрис Евра за Винисиус: Досаден е да се гледа

Gong.bg

Сигнал за бомба в столично училище

Nova.bg

Европа има самолетно гориво за 6 седмици, твърди МАЕ

Nova.bg