Нов формат на изпитите за 7-и и 10-и клас разтревожи родители и ученици преди 15 септември

Особено притеснение продължава да буди и бъдещият предмет "Добродетели и религии"

11 септември 2025, 13:54
Желязков: Позицията на България е ясна, осъждаме нарушаването на въздушното пространство на Полша

Член на МВР синдиката: Случаят в Русе е поредният, който се употребява политически

Плюене, бой, унижение: Малолетни нападнаха свои връстници в парка в Ботевград

Гроздан Караджов: Държавата ще може да затваря атракциони при установена опасност

22-годишният Даниел Терзиев, обвинен за дерайлирането на трамвай в София, остава за постоянно в ареста

Протести в София и Русе след случая с пребития полицейски шеф

Промяна във времето – дъжд и градушки в четвъртък

Пътници бяха държани 3 часа на борда на самолет в София

Д ни преди да удари училищния звънец, новината за нов формат на изпитите в 7-и и 10-и клас разтревожи родители и ученици.

Иван Радев е от родителите, подали жалба към съда. Сред мотивите си той изтъква, че полагането на изпит в 7-и клас е решаващ момент за учениците при кандидатстване за гимназия.

Променят матурите по математика от тази учебна година

"Оспорвам заповедта на министъра, тъй като тя противоречи на основен принцип в закона – принципът е предвидимост. Стресът така или иначе е огромен върху всички седмокласници. Основната ми претенция – това министерство трябва да работи за намаляване на този товар, който се слага на плещите на 12–13-годишни деца", коментира Иван Радев пред NOVA.

МОН обяви кога ще са ученическите ваканции през новата година

Според просветния министър промяната в изпита не е изненадваща, а е нещо, за което се говори от години.

"Не е някаква изненада. Убеден съм, че когато родителите и учителите ги видят – ще дадат увереност на учениците, защото ще се изисква научаване с разбиране на основни понятия в природните науки. Казано накратко – няма да се изискват допълнителни частни уроци", посочи Красимир Вълчев. 

Стотици становища заливат през последните месеци просветното министерство. Голяма част от тях призоваваха за истинска реформа, а не такава на парче.

Това са резултатите на НВО след 7 клас

Особено притеснение продължава да буди бъдещият предмет "Добродетели и религии".

"Няма нито един отговор от МОН по същество за това как няма да бъде задължителна религията. Абсолютно реалистична е хипотезата, в която при избор ислям, православие и добродетели – програма, по която не знаем какво е заложено в нея", коментира Мария Брестничка от "Национална мрежа за децата".

Пет дни преди 15 септември е ясно – нов формат на външните оценявания ще има. А що се отнася до предмета "Добродетели и религия" - решението ще бъде взето от депутатите през месец ноември.

Източник: NOVA    
изпити ученици мон 15 септември
Панагюрското златно съкровище се завръща за месец у дома

Постижима цел ли е изграждането на ядрен реактор на Луната

Губим част от платения годишен отпуск

„Тя ми четеше мислите“: Смразяващата истина за убийството на украинската бежанка във влак

Еврото не променя договорите: Какво е важно да знаете

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Преди 3 дни
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Преди 3 дни
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Преди 3 дни
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Преди 3 дни

Последни новини

Катастрофа с четирима пострадали на пътя Драгомирово - Цървеняно, движението е ограничено

България Преди 20 минути

Обходният маршрут е през автомагистрала "Струма"

<p>Смразяващо видео е заснело убиеца на Чарли Кърк, мигове след стрелбата</p>

Свят Преди 23 минути

Ужасяващи кадри показват предполагаемия убиец на Чарли Кърк на покрива на сграда в кампуса на Ута Валей Юнивърсити, докато 3 000 души се спускат за прикритие след фаталния изстрел

Министърът на икономиката: Еврото ще даде нови възможности за малките и средни предприятия

Пари Преди 1 час

Петър Дилов отбеляза, че общата валута ще премахне ненужните разходи за превалутиране и ще улесни достъпа до финансиране

Наследството на Хълк Хоган – единствено синът му наследява милионите

Любопитно Преди 1 час

Дъщерята на Хълк, Брук Хоган, не е включена в завещанието на баща си

Пожар горя под Аспаруховия мост във Варна (СНИМКИ)

България Преди 1 час

На място бяха изпратени четири екипа огнеборци

<p><span class="cf0">Ново начало: Четири зодии ще намерят покой и свобода от миналото</span></p>

Любопитно Преди 2 часа

Макар да е съпроводено със страх и несигурност, новото начало винаги носи възможност за растеж и промяна

Желязков: Полемиката около въвеждането на еврото е по-скоро политически въпрос

Пари Преди 2 часа

Според премиера членството на България в еврозоната е последната стъпка към пълноценната европейска интеграция в структурите и системите на Европейския съюз

<p>Никога няма да забравим русата ера на Кейт, дори да беше само за дни</p>

Любопитно Преди 2 часа

Кратък, но незабравим момент: светлите нюанси на косата на принцесата, които всички обсъдихме

Полша ограничи въздушния трафик по източната си граница

Свят Преди 2 часа

Изцяло са забранени полетите за безпилотни апарати

Кралица Елизабет II в Ню Йорк през 2010 г.

Любопитно Преди 2 часа

На 11 септември 2001 г. тя беше в хола си в Балморал, хипнотизирана от катастрофалните образи, изливащи се от Ню Йорк, когато получава смразяващо телефонно обаждане

Радев: България става все по-привлекателна за германския бизнес

България Преди 2 часа

Президентът отбеляза, че у нас оперират близо 4000 германски компании, като много от тях реинвестират печалбата си тук

Георг Георгиев: Задействането на член 4 на НАТО не означава въвличане във война

България Преди 3 часа

Всяко нарушаване на въздушния суверенитет на дадена държава може да бъде смятано за вид провокация, заяви външният министър

<p>Мъск е най-богатият американец с абсолютен рекорд&nbsp;</p>

Свят Преди 3 часа

Списъкът на Forbes 400 за 2025 г. на най-богатите американци: факти и цифри

На второ четене: НС прие промени в Закона за морските пространства

България Преди 3 часа

Какво предвиждат те:

Коя е Ерика Францве - съпругата на Чарли Кърк и кралица на красотата

Свят Преди 3 часа

31-годишният изпълнителен директор на Turning Point USA беше женен за Ерика Францве – модел, водач на християнско служение и бивша баскетболистка

Жестоко убийство на жена в Дупнишко, издирват извършителя

България Преди 3 часа

Издирваният мъж е 36-годишен

