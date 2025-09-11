Нов формат на изпитите за 7-и и 10-и клас разтревожи родители и ученици преди 15 септември

Пътници бяха държани 3 часа на борда на самолет в София

Д ни преди да удари училищния звънец, новината за нов формат на изпитите в 7-и и 10-и клас разтревожи родители и ученици.

Иван Радев е от родителите, подали жалба към съда. Сред мотивите си той изтъква, че полагането на изпит в 7-и клас е решаващ момент за учениците при кандидатстване за гимназия.

"Оспорвам заповедта на министъра, тъй като тя противоречи на основен принцип в закона – принципът е предвидимост. Стресът така или иначе е огромен върху всички седмокласници. Основната ми претенция – това министерство трябва да работи за намаляване на този товар, който се слага на плещите на 12–13-годишни деца", коментира Иван Радев пред NOVA.

Според просветния министър промяната в изпита не е изненадваща, а е нещо, за което се говори от години.

"Не е някаква изненада. Убеден съм, че когато родителите и учителите ги видят – ще дадат увереност на учениците, защото ще се изисква научаване с разбиране на основни понятия в природните науки. Казано накратко – няма да се изискват допълнителни частни уроци", посочи Красимир Вълчев.

Стотици становища заливат през последните месеци просветното министерство. Голяма част от тях призоваваха за истинска реформа, а не такава на парче.

Особено притеснение продължава да буди бъдещият предмет "Добродетели и религии".

"Няма нито един отговор от МОН по същество за това как няма да бъде задължителна религията. Абсолютно реалистична е хипотезата, в която при избор ислям, православие и добродетели – програма, по която не знаем какво е заложено в нея", коментира Мария Брестничка от "Национална мрежа за децата".

Пет дни преди 15 септември е ясно – нов формат на външните оценявания ще има. А що се отнася до предмета "Добродетели и религия" - решението ще бъде взето от депутатите през месец ноември.