Свят

Израел възрази срещу избора на САЩ за надзора в Газа

Белият дом заяви, че изпълнителният комитет ще реализира визията на ръководения от Тръмп "Съвет за мир", чиито членове все още не са обявени

17 януари 2026, 19:28
Израел възрази срещу избора на САЩ за надзора в Газа
Източник: БТА

И зраелското правителство възразява срещу обявяването от Белия дом на лидерите, които ще играят роля в надзора на следващите стъпки от мирното споразумение в Газа, съобщи Асошиейтед прес.

В рядката критика от страна на Израел към своя близък съюзник във Вашингтон се казва, че изпълнителният комитет за Газа "не е бил съгласуван с Израел и е в противоречие с неговата политика", без да се дават подробности.

В съобщението също се казва, че премиерът Бенямин Нетаняху е наредил на външното министерство да се свърже с държавния секретар Марко Рубио.

В комитета, обявен от Белия дом в петък, няма израелски официален представител, но има израелски бизнесмен. Другите членове, обявени досега, включват двама от най-близките довереници на американския президент Доналд Тръмп, бивш британски премиер, американски генерал и група висши служители от правителствата на Близкия изток.

Белият дом заяви, че изпълнителният комитет ще реализира визията на ръководения от Тръмп "Съвет за мир", чиито членове все още не са обявени. Белият дом обяви и членовете на нов палестински комитет, който ще управлява ежедневните дела в Газа под надзора на изпълнителния комитет.

Членовете на комитета включват държавния секретар на САЩ Марко Рубио, пратеника на Тръмп Стив Уиткоф, зетят на Тръмп Джаред Къшнър, бившият британски премиер Тони Блеър, главният изпълнителен директор на Apollo Global Management Марк Роуън, президентът на Световната банка Аджай Банга и заместник-съветникът по националната сигурност на Тръмп Робърт Гейбриъл.

Българският дипломат и бивш пратеник на ООН за Близкия изток Николай Младенов ще бъде върховен представител за Газа. 

По-рано тази седмица администрацията на Тръмп заяви, че изготвеният от САЩ план за прекратяване на огъня в Газа преминава в своята трудна втора фаза, която включва новия палестински комитет в Газа, разполагането на международни сили за сигурност, разоръжаването на "Хамас" и възстановяването на опустошената от войната територия.

Примирието влезе в сила на 10 октомври, като първата фаза се фокусира върху връщането на всички останали заложници в замяна на освобождаването на стотици палестински затворници, заедно с увеличаване на хуманитарната помощ и частично изтегляне на израелските сили от Газа, припомня АП.

Източник: БТА/Пламен Йотински    
Израелско правителство Бял дом Мирен план Газа Изпълнителен комитет за Газа Бенямин Нетаняху Доналд Тръмп Палестински комитет Николай Младенов Прекратяване на огъня Близък изток
