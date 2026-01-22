България

Елисавета Белобрадова с коментар за Лена Бориславова: Няма как две адски проклети жени да се разбират

Народният представител от "Да, България" коментира ролята на жените в политиката и отправи послание към Бориславова

22 януари 2026, 10:23
Елисавета Белобрадова с коментар за Лена Бориславова: Няма как две адски проклети жени да се разбират
Източник: БГНЕС

Н ародният представител от "Да, България" Елисавета Белобрадова публикува позиция в официалния си профил във Facebook, посветена на Лена Бориславова и мястото на жените в българската политика.

В публикацията Белобрадова посочва, че отношенията ѝ с Бориславова не могат да бъдат описани като лесни, но подчертава уважението си към нея като политик. По думите ѝ жените, които са "на първа линия" в политиката, са подложени на високи очаквания и постоянен натиск, както в професионален, така и в личен план.

"В политиката всички жени на първа линия са страховити. Държеливи, безстрашни, готови да спорят докрай", пише Белобрадова, като отбелязва, че към жените политици често се поставят противоречиви изисквания - едновременно за външен вид, поведение и морал.

Белобрадова откровено коментира отношенията си с Бориславова, като заявява: "Да кажа, че сме се разбирали, ще е много смешно. Няма как две адски проклети жени да се разбират."

Тя определя Лена Бориславова като "железен човек" и заявява, че тя има нейното уважение, което според Белобрадова е "ключово в тази професия". Народният представител допълва, че очаква бъдещите инициативи на Бориславова и отправя предупреждение към онези, които биха се опитали да заемат мястото ѝ.

В публикацията си Белобрадова засяга и темата за участието на младите хора в политиката. Според нея идеята за повече млади лица не трябва да води до тяхното бързо отпадане от активната политика. "Политиката не е конкурс за детска рисунка, а бойно поле", пише тя.

Ето и цялата позиция на Белобрадова, която публикуваме без редакторска намеса:

"Да кажа, че сме се разбирали, ще е много смешно. Няма как две адски проклети жени да се разбират. 

Знам едно - в политиката всички жени на първа линия са страховити. Държеливи, безстрашни, готови да те удушат на място, да спорят докрай, да не спят по цяла седмица само и само да те издебнат ти да заспиш пръв.

Освен това, трябва и добре да изглеждат да не вземе някой байчо от кръчмата да каже “Ейй, тая каква е дебела/грозна/космата”. После трябва и да са женствени, защото не отива на жена да извади гръкляна на някого в зала. И истерична не трябва да изглежда, но пък да е морална, че и майка.

Лена е железен човек. Страшен и безстрашен. Има моето уважение, което е ключово в тази професия. Чакам следващите ѝ инициативи. Жал ми е за тези, които ще пробват да заемат мястото ѝ. 

А и още нещо. Идеята за “повече млади хора” в политиката не е да губим същите тези млади хора след 4 години. Политиката не е  конкурс за детска рисунка, а бойно поле.

Лена, до скоро."

"След 4 брутални години": Лена Бориславова няма да участва в предстоящите предсрочни парламентарни избори

Припомняме, че в сряда Лена Бориславова съобщи, че след четири години в активната политика е взела решение да не участва в предстоящите предсрочни парламентарни избори. Това става ясно от публикация в официалната ѝ Facebook страница.

В поста си Бориславова прави равносметка на политическия си път през последните четири години, които определя като "брутални". Тя посочва, че е била част от процеси като "скъсването на България с почти 100%-я енергиен монопол от Русия", присъединяването на страната към Шенген и Еврозоната, както и оказването на помощ на Украйна "в първите дни на войната".

Сред посочените от нея теми са и действията срещу "овладяната съдебна система на олигархичния модел на Борисов и Пеевски и другите тъмни сенки, държащи България в миналото", както се казва в публикацията.

Бориславова отбелязва, че периодът в активната политика ѝ е донесъл както успехи и грешки, така и "предателства и ценни приятелства", които са я направили "по-силна и, надявам се, по-мъдра".

Въпреки решението си да не се кандидатира на предстоящите избори, тя заявява, че възнамерява да продължи да се противопоставя на процеси, които не приема, "по нов начин" и "на нов терен". По думите ѝ през последните месеци работи активно по два нови проекта, свързани с противопоставяне на "произвола, безнаказаността, простащината и наглостта в политиката у нас", като обещава допълнителна информация за тях в близко бъдеще.

Елисавета Белобрадова Лена Бориславова Жени в политиката Българска политика Политически отношения Натиск над политици Да България Младите в политиката Уважение в политиката Политиката като бойно поле
Последвайте ни

По темата

Радев: Готови сме и можем да претворим волята за промяна в дела

Радев: Готови сме и можем да претворим волята за промяна в дела

Ще изчезне ли гравитацията на Земята на 12 август? НАСА разкри истината зад конспиративната теория

Ще изчезне ли гравитацията на Земята на 12 август? НАСА разкри истината зад конспиративната теория

Скандал в Сливен: Реферка удари борец, намеси се и майка му

Скандал в Сливен: Реферка удари борец, намеси се и майка му

Фил Колинс е под 24-часови медицински грижи

Фил Колинс е под 24-часови медицински грижи

Новите инвалидни пенсии повече от тези за стаж и възраст

Новите инвалидни пенсии повече от тези за стаж и възраст

pariteni.bg
10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Ексклузивно

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Преди 23 часа
<p>Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци</p>
Ексклузивно

Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

Преди 1 ден
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
Ексклузивно

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Преди 1 ден
<p>Кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден днес

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Уиткоф: В&nbsp;преговорите за Украйна остана само един въпрос, който трябва да се реши</p>

Уиткоф: В мирните преговори за Украйна остана само един въпрос, който трябва да се реши

Свят Преди 3 минути

Американският специален пратеник подчерта, че е постигнат "голям напредък"

Челна катастрофа в Бургаско, жена е с опасност за живота

Челна катастрофа в Бургаско, жена е с опасност за живота

България Преди 23 минути

Пътният инцидент е станал между селата Чубра и Лозарево

Тръмп се подигра на Макрон за слънчевите му очила в Давос

Тръмп се подигра на Макрон за слънчевите му очила в Давос

Свят Преди 39 минути

"Вчера го гледах, с тези красиви слънчеви очила. Какво по дяволите се случи?" , каза Тръмп

„Като две капки вода” идва със Сезона-Слънце

„Като две капки вода” идва със Сезона-Слънце

Любопитно Преди 45 минути

Зрителите отново ще бъдат в компанията на хитовото шоу за имитации тази пролет по NOVA

„Ако не сте на масата, сте в менюто“ - Канада се опълчи на Тръмп заради Гренландия и края на световния ред

„Ако не сте на масата, сте в менюто“ - Канада се опълчи на Тръмп заради Гренландия и края на световния ред

Свят Преди 57 минути

“Средните сили трябва да действат заедно, защото ако не сте на масата, ние сме в менюто", каза Карни

Великата надпревара за Арктика - апетитите на Русия, Китай и САЩ

Великата надпревара за Арктика - апетитите на Русия, Китай и САЩ

Свят Преди 1 час

Зимните спортове - малко екстремни и много полезни!

Зимните спортове - малко екстремни и много полезни!

Малките неща Преди 1 час

Обявиха новата най-красива жена в света: Изборът на публиката изненада мнозина

Обявиха новата най-красива жена в света: Изборът на публиката изненада мнозина

Любопитно Преди 1 час

7 милиона гласа определиха новата „най-красива жена в света“ - Марго Роби! Холивудска икона оглави класациите, но истината зад титлата се оказа по-различна от очакваното. Коя е тя и защо интернет буквално „гръмна“? Как се промени всичко за една нощ!

Пожар остави без дом посред зимата семейство с 11-годишно дете

Пожар остави без дом посред зимата семейство с 11-годишно дете

България Преди 1 час

Огнената стихия се развихрила около 1:00 часа през нощта преди седмица в Пловдив

Путин се среща с Уиткоф и Кушнер за Украйна и замразени активи

Путин се среща с Уиткоф и Кушнер за Украйна и замразени активи

Свят Преди 1 час

Путин каза, че руското външно министерство е било инструктирано да разгледа поканата на президента Доналд Тръмп да се присъедини към предложения от него Съвет на мира

Тръмп ще се срещне със Зеленски в Давос на 22 януари

Тръмп ще се срещне със Зеленски в Давос на 22 януари

Свят Преди 1 час

След като първоначално каза, че срещата ще се състои на 21 януари, по-късно коригиран доклад на пресгрупата на Белия дом уточни, че Тръмп е имал предвид ден по-късно

Земетресение в Сливенско

Земетресение в Сливенско

България Преди 2 часа

То е било отчетено в 5,14 часа сутринта

Община Левски обяви ден на траур след тежка катастрофа

Община Левски обяви ден на траур след тежка катастрофа

България Преди 2 часа

В заповедта се казва, че се забранява провеждането на тържества и радостни ритуали

ЕЦБ планира стрес тест за геополитически рискове на банките през 2026 г.

ЕЦБ планира стрес тест за геополитически рискове на банките през 2026 г.

Свят Преди 2 часа

Според надзорния орган на ЕЦБ геополитическата несигурност продължава да нараства заради протекционизъм, геоикономическа фрагментация и засилващо се глобално напрежение

Снимката е илюстративна

Внимавайте с рестото: Как търговци ни ощетяват заради еврото

България Преди 2 часа

<p>&quot;Край на паниката&quot;: Цените на имотите&nbsp;спират да растат двуцифрено през 2026 г.</p>

Идва краят на "паническите" покупки на жилища в България, двуцифрените ръстове на цените на имотите спират през 2026 г.

Пари Преди 2 часа

Това прогнозира главният анализатор на Националния регистър за ново строителство и реконструкции

Всичко от днес

От мрежата

Как мирише разгонената котка?

dogsandcats.bg

Защо кучето ми хапе лапите си

dogsandcats.bg
1

Суша и бури - новото нормално в климата

sinoptik.bg
1

Зимата временно отстъпва

sinoptik.bg

Крис Нот проговори: Сара Джесика Паркър ме нарани – това повлия на всичко

Edna.bg

Радина Кърджилова гушна бебе, Косъма и Близнака се завръщат в „Под прикритие“

Edna.bg

Президентът на Сенегал отпразнува с двете си съпруги триумфа за КАН

Gong.bg

Любовница на Бекъм защити Бруклин в семейния скандал

Gong.bg

Жълт код за снеговалежи в три области в четвъртък

Nova.bg

Общински съветник публикува снимки на спящи полицаи на дежурство в метрото

Nova.bg