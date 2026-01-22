Елисавета Белобрадова с коментар за Лена Бориславова: Няма как две адски проклети жени да се разбират

Н ародният представител от "Да, България" Елисавета Белобрадова публикува позиция в официалния си профил във Facebook, посветена на Лена Бориславова и мястото на жените в българската политика.

В публикацията Белобрадова посочва, че отношенията ѝ с Бориславова не могат да бъдат описани като лесни, но подчертава уважението си към нея като политик. По думите ѝ жените, които са "на първа линия" в политиката, са подложени на високи очаквания и постоянен натиск, както в професионален, така и в личен план.

Ето и цялата позиция на Белобрадова, която публикуваме без редакторска намеса:

"Да кажа, че сме се разбирали, ще е много смешно. Няма как две адски проклети жени да се разбират.

Знам едно - в политиката всички жени на първа линия са страховити. Държеливи, безстрашни, готови да те удушат на място, да спорят докрай, да не спят по цяла седмица само и само да те издебнат ти да заспиш пръв.

Освен това, трябва и добре да изглеждат да не вземе някой байчо от кръчмата да каже “Ейй, тая каква е дебела/грозна/космата”. После трябва и да са женствени, защото не отива на жена да извади гръкляна на някого в зала. И истерична не трябва да изглежда, но пък да е морална, че и майка.

Лена е железен човек. Страшен и безстрашен. Има моето уважение, което е ключово в тази професия. Чакам следващите ѝ инициативи. Жал ми е за тези, които ще пробват да заемат мястото ѝ.

А и още нещо. Идеята за “повече млади хора” в политиката не е да губим същите тези млади хора след 4 години. Политиката не е конкурс за детска рисунка, а бойно поле.

Лена, до скоро."

Припомняме, че в сряда Лена Бориславова съобщи, че след четири години в активната политика е взела решение да не участва в предстоящите предсрочни парламентарни избори. Това става ясно от публикация в официалната ѝ Facebook страница.

В поста си Бориславова прави равносметка на политическия си път през последните четири години, които определя като "брутални". Тя посочва, че е била част от процеси като "скъсването на България с почти 100%-я енергиен монопол от Русия", присъединяването на страната към Шенген и Еврозоната, както и оказването на помощ на Украйна "в първите дни на войната".

Сред посочените от нея теми са и действията срещу "овладяната съдебна система на олигархичния модел на Борисов и Пеевски и другите тъмни сенки, държащи България в миналото", както се казва в публикацията.

Бориславова отбелязва, че периодът в активната политика ѝ е донесъл както успехи и грешки, така и "предателства и ценни приятелства", които са я направили "по-силна и, надявам се, по-мъдра".

Въпреки решението си да не се кандидатира на предстоящите избори, тя заявява, че възнамерява да продължи да се противопоставя на процеси, които не приема, "по нов начин" и "на нов терен". По думите ѝ през последните месеци работи активно по два нови проекта, свързани с противопоставяне на "произвола, безнаказаността, простащината и наглостта в политиката у нас", като обещава допълнителна информация за тях в близко бъдеще.