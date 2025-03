Новородено бебе е намерено мъртво в чанта пред църква в Лондон

П олицията съобщи, че новороденото бебе, намерено мъртво пред църква в Западен Лондон, е било открито в черна чанта с картинки на авокадо отстрани, съобщи Sky News .

От лондонската полиция съобщиха, че служители на реда и бърза помощ са били повикани в края на Талбот Роуд в Нотинг Хил в 12,46 ч. във вторник.

Момченцето, което е било намерено пред църквата „Вси светии“, е било обявено за мъртво на място.

В сряда сутринта инспектор Оуен Реноудън определи случая като „шокиращ и трагичен“.

Той заяви, че са „наистина притеснени“ за благосъстоянието на майката, „тъй като тя наскоро е родила“.

Септ Реноудън продължи: „Знам, че тя вероятно се чувства много уплашена и преживява изключително труден момент".

„Ако вие сте майката на бебето и видите това днес, искам да се обърна директно към вас да се обърнете и да получите помощ, моят приоритет е да ви помогна, да се уверя, че можете да получите медицинска помощ.“, казва той.

Той допълва, че тя може да получи помощ по всяко време, като посети всяка болница, полицейски участък или се обади на службите за спешна помощ.

Той също така отправи призив към всички, които разполагат с информация, която може да помогне на полицейското разследване.