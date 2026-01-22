България

Над 25 километра опашка от тирове на границата с Турция

Водачите чакат между 15 и 20 часа, докато бъдат обработени и пропуснати

22 януари 2026, 10:29
"Направо ми вързаха ръцете": Половин година без книжка, след като лекар даде успокоително на шофьор
П родължават опашките от тежкотоварни автомобили на магистрала "Марица", които чакат да преминат през Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево". Тази сутрин колоната е около 25 километра. Водачите чакат между 15 и 20 часа, докато бъдат обработени и пропуснати. Това съобщи началникът на граничния пункт Яни Пейчев.

Близо 40 км опашка от камиони пред ГКПП "Капитан Андреево"

Митническият пункт "Капитан Андреево" работи на пълен капацитет. През последното денонощие са обработени 3000 камиона, от които 1428 на вход и 1572 - на изход, каза от Регионалния пресцентър на Агенция "Митници" в Свиленград. Работят всички трасета, целят кадрови ресурс е ангажиран на пълно натоварване, допълниха от пресцентъра.

Вчера, заради проблема на съпределния турски пункт "Капъкуле", се състоя работна среща. На нея бяха обсъдени мерки за облекчаване на трафика и ускоряване на обработката на товарните коли.

15 км опашка от камиони на „Капитан Андреево“

Бе констатирано, че проблемът се изостря и заради продължаващите два месеца протести на гръцките фермери, заради които спедитори пренасочват маршрутите си.

Вчера сутринта струпването на аутобана бе 27 километра, а в късния следобед намаля до 20 километра.

Огромни опашки от тирове на 'Капитан Андреево' всеки петък

Един от детайлите бе синхронизиране на почивките и ротацията на смените на двата пункта - българския и турския, тъй като в момента има часова разлика, поясни Пейчев.

Той увери, че няма отстъпление от качеството на проверките за сметка на количеството.    

Източник: Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев    
<p>Уиткоф: В&nbsp;преговорите за Украйна остана само един въпрос, който трябва да се реши</p>

Уиткоф: В мирните преговори за Украйна остана само един въпрос, който трябва да се реши

Свят Преди 2 минути

Американският специален пратеник подчерта, че е постигнат "голям напредък"

Челна катастрофа в Бургаско, жена е с опасност за живота

Челна катастрофа в Бургаско, жена е с опасност за живота

България Преди 22 минути

Пътният инцидент е станал между селата Чубра и Лозарево

Тръмп се подигра на Макрон за слънчевите му очила в Давос

Тръмп се подигра на Макрон за слънчевите му очила в Давос

Свят Преди 38 минути

"Вчера го гледах, с тези красиви слънчеви очила. Какво по дяволите се случи?" , каза Тръмп

„Като две капки вода” идва със Сезона-Слънце

„Като две капки вода” идва със Сезона-Слънце

Любопитно Преди 44 минути

Зрителите отново ще бъдат в компанията на хитовото шоу за имитации тази пролет по NOVA

„Ако не сте на масата, сте в менюто“ - Канада се опълчи на Тръмп заради Гренландия и края на световния ред

„Ако не сте на масата, сте в менюто“ - Канада се опълчи на Тръмп заради Гренландия и края на световния ред

Свят Преди 56 минути

“Средните сили трябва да действат заедно, защото ако не сте на масата, ние сме в менюто", каза Карни

Зимните спортове - малко екстремни и много полезни!

Зимните спортове - малко екстремни и много полезни!

Малките неща Преди 1 час

Обявиха новата най-красива жена в света: Изборът на публиката изненада мнозина

Обявиха новата най-красива жена в света: Изборът на публиката изненада мнозина

Любопитно Преди 1 час

7 милиона гласа определиха новата „най-красива жена в света“ - Марго Роби! Холивудска икона оглави класациите, но истината зад титлата се оказа по-различна от очакваното. Коя е тя и защо интернет буквално „гръмна“? Как се промени всичко за една нощ!

Започва битка срещу AI "плява", заливаща интернет

Започва битка срещу AI "плява", заливаща интернет

Технологии Преди 1 час

Много сайтове и създатели на съдържание използват изкуствен интелект, за да генерират бързо голямо количество нискокачествени публикации и видеа, заради които истинската информация "потъва" и става все по-трудна за откриване

Путин се среща с Уиткоф и Кушнер за Украйна и замразени активи

Путин се среща с Уиткоф и Кушнер за Украйна и замразени активи

Свят Преди 1 час

Путин каза, че руското външно министерство е било инструктирано да разгледа поканата на президента Доналд Тръмп да се присъедини към предложения от него Съвет на мира

Тръмп ще се срещне със Зеленски в Давос на 22 януари

Тръмп ще се срещне със Зеленски в Давос на 22 януари

Свят Преди 1 час

След като първоначално каза, че срещата ще се състои на 21 януари, по-късно коригиран доклад на пресгрупата на Белия дом уточни, че Тръмп е имал предвид ден по-късно

Земетресение в Сливенско

Земетресение в Сливенско

България Преди 2 часа

То е било отчетено в 5,14 часа сутринта

Община Левски обяви ден на траур след тежка катастрофа

Община Левски обяви ден на траур след тежка катастрофа

България Преди 2 часа

В заповедта се казва, че се забранява провеждането на тържества и радостни ритуали

ЕЦБ планира стрес тест за геополитически рискове на банките през 2026 г.

ЕЦБ планира стрес тест за геополитически рискове на банките през 2026 г.

Свят Преди 2 часа

Според надзорния орган на ЕЦБ геополитическата несигурност продължава да нараства заради протекционизъм, геоикономическа фрагментация и засилващо се глобално напрежение

Снимката е илюстративна

Внимавайте с рестото: Как търговци ни ощетяват заради еврото

България Преди 2 часа

<p>&quot;Край на паниката&quot;: Цените на имотите&nbsp;спират да растат двуцифрено през 2026 г.</p>

Идва краят на "паническите" покупки на жилища в България, двуцифрените ръстове на цените на имотите спират през 2026 г.

Пари Преди 2 часа

Това прогнозира главният анализатор на Националния регистър за ново строителство и реконструкции

Ръст на пазарите след оттеглянето на заплахите на Тръмп към Гренландия

Ръст на пазарите след оттеглянето на заплахите на Тръмп към Гренландия

Свят Преди 2 часа

Aмериканската борса отбеляза най-големия си еднодневен спад от месеци

