Националният борд по водите стартира уебстраница

С цел осигуряване на публичност и прозрачност в дейността на Националния борд по водите е разработена уебстраница на борда. Тя бе представена от заместник министър-председателя и председател на борда Атанас Зафиров по време на второто редовно заседание на борда, състояло се днес.

Интернет страницата е с адрес https://nbv.government.bg/ и е разработена от експертите в борда изцяло на доброволни начала. Уебстраницата ще предоставя информация за проведените заседания, приетите решения, заповеди и актуални новини, съобщиха от правителствения пресцентър.

Вицепремиерът Зафиров посочи, че докладът до Народното събрание за извършеното от Борда до момента, е внесен в деловодството на парламента още на 2 октомври 2025 г. Той предложи да бъде разгледана информацията за общините, на чиято територия към момента е констатирано нарушение на водоподаването.

По темата докладва заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Веселина Терзийска и Ирена Георгиева, изпълнителен директор на УС на „ВиК Холдинг“.

Според представените данни засегнати от воден режим в страната са 271 населени места, от които 13 града и 258 села в 75 общини и 23 области на страната. Общо засегнати от воден режим са 160 811 граждани.

Сред основните причини за режима бяха посочени намаленият дебит на водоизточниците вследствие на климатичните промени, компрометираната вътрешна водопроводна мрежа и нерегламентираното използване на вода. Данните са актуални към 8 октомври 2025 г.