Мъж, жена и момче са открити простреляни в кола край Сливница

От МВР проверяват случая

Обновена преди 1 час / 19 септември 2025, 18:02
Мъж, жена и момче са открити простреляни в кола край Сливница
Източник: БТА

И зясняват се обстоятелства около инцидент в района на град Сливница, съобщават от Министерството на вътрешните работи (МВР).

Тази сутрин в полицията е получен сигнал, че семейство е изпратило видео до свои близки, с което ги уведомяват, че възнамеряват да сложат край на живота си. Незабавно са били предприети необходимите издирвателни действия, при които е посетен техния дом и са обиколени различни местности в и около град Сливница. При обхода е открит лек автомобил, в който са били телата на мъж на 53 години, неговата съпруга, също на 53 години, и техният 26-годишен син. Тримата са били с огнестрелни рани, а в превозното средство е намерено и оръжието, с което е извършено деянието. В момента се провежда оглед на място и се събират данни за изясняване на обстоятелствата, довели до този инцидент. Полицейските действия се осъществяват под надзора на прокуратурата, съобщават още от МВР.

Мъж, жена и 18-годишно момче са открити простреляни в кола, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ в София. Сигналът за помощ е постъпил в 16:30 ч. Медицинският екип се е отзовал веднага, констатирал е смъртта на тримата.

Източник: БТА, Десислава Пеева    
Простреляни Убийство София МВР Инцидент Трима загинали Сливница Разследване Кола 18-годишен
