Авария остави без ток източната част от Пловдив

А вария остави без електрозахранване източната част на Пловдив.

В подстанцията "Лаута" на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) в 21:30 ч. има изключване от диференциална защита, но в 21:35 ч. захранването е възстановено, съобщиха пред БТА от ЕСО.

Авария остави голяма част от Пловдив без вода

По информация на оператора проблемът е в подстанция "Евмолпия" на "Електроразпределение юг" (ЕВН).

Оттам казаха, че аварийните екипи работят по отстраняване на аварията. Засегнати са основно части от районите "Тракия" и "Централен".