Мъж пребил съпругата си, защото отказала да му даде пари за дрога

Жената подавала жалби в полицията, но по-късно ги оттегляла, за да продължи съвместния им живот заради децата

3 ноември 2025, 17:11
Мъж пребил съпругата си, защото отказала да му даде пари за дрога
Източник: iStock

М ъж от Сандански е предаден на съд за закана с убийство, побой и нарушаване на съдебна заповед. Това съобщиха от прокуратурата.

Районна прокуратура в Благоевград е внесла обвинителен акт срещу Д.К. за закана с убийство, причиняване на телесна повреда и неизпълнение на съдебна заповед. 

Обвиняемият Д.К. живеел около 15 години в съжителство с М.Ч., а през 2023 г. двамата сключили брак. Семейството, заедно с двете им деца, живеело в Сандански. През последните години мъжът започнал да упражнява физическо насилие над съпругата си. Жената подавала жалби в полицията, но по-късно ги оттегляла, за да продължи съвместния им живот заради децата.

Мъж наруши ограничителна заповед и нападна жена в Сандански

На 15 март 2025 г. вечерта Д.К. поискал от М.Ч. пари, за да си купи наркотик, но тя отказала. Около 03:00 ч. я събудил и отново настоял за пари. Проявил агресия, хванал я за шията, заплашил я с убийство и я ударил в лицето. Жената подала сигнал на телефон 112, след което той напуснал жилището.

Около 06:00 ч. Д.К. се върнал, изблъскал входната врата и влязъл вътре. Нанесъл побой на съпругата си, удряйки я по лицето и тялото. В резултат на нападението тя получила отоци, рани, кръвонасядания и синини.

След нов сигнал за домашно насилие на мястото пристигнали полицейски служители, които задържали мъжа. Пострадалата подала молба по Закона за защита от домашно насилие, а по-късно и молба за развод.

Жестоко насилие над жена в Сандански, двама мъже са задържани

Съдът издал заповед за защита, с която задължил Д.К. да се въздържа от насилие, да не приближава пострадалата и да не осъществява контакт с нея.

На 25 април 2025 г. обвиняемият нарушил съдебната заповед, като посетил местоработата на М.Ч. и поискал от нея да оттегли жалбата си за насилието.

Делото срещу него предстои да продължи в съда.

Източник: БГНЕС    
Домашно насилие Закана за убийство Побой Нарушаване на съдебна заповед Сандански Обвинителен акт Телесна повреда Прокуратура защита
<p>&quot;Започна нова епоха на ядрените оръжия&quot;</p>

Президентът на Финландия: Започна нова епоха на ядрените оръжия

Свят Преди 1 час

"Логиката на възпирането, както и стратегическата стабилност между суперсилите преминават през продължителни промени", заяви Стуб

Извънреден епизод на Big Brother тази вечер

Извънреден епизод на Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 1 час

Последни номинации проверяват доверието между участниците

<p>&quot;Дяволска сделка&quot;:&nbsp;Как се стигна до отмяната на санкциите срещу Додик (ОБЗОР)</p>

"Дяволска сделка": Как се стигна до отмяната на санкциите срещу Милорад Додик

Свят Преди 1 час

Политиката на Додик се смята от мнозина за подкопаваща мира между трите етнически групи в страната

<p>АПИ с важно предупреждение за шофьорите</p>

Ремонт блокира "Дунав мост" при Русе

България Преди 1 час

Шофьор с положителна проба за алкохол и наркотици се вряза в патрулка

Шофьор с положителна проба за алкохол и наркотици се вряза в патрулка

България Преди 2 часа

Пробата му за алкохол с дрегер е отчела 2,34 промила

Хърватия връща задължителната военна служба на фона на руската агресия

Хърватия връща задължителната военна служба на фона на руската агресия

Свят Преди 2 часа

Решението идва в момент на нарастващо напрежение в Европа заради руската агресия, както и на усилено въоръжаване в Западните Балкани

<p>Vivacom пуска три изцяло нови канала&nbsp;и обновява любимия VIVACOM Arena</p>

Vivacom пуска три изцяло нови канала: Arena Action, Arena Comedy и Arena Life, и обновява любимия VIVACOM Arena

Любопитно Преди 2 часа

 

Напрежение преди процес за убийството на 19-годишен футболен фен, използваха сълзотворен газ

Напрежение преди процес за убийството на 19-годишен футболен фен, използваха сълзотворен газ

Свят Преди 2 часа

Група маскирани лица хвърляха предмети по събралите се на стъпалата на съдебната палата хора

Сръбското МВР задържа 37 души след сблъсъци пред парламента в Белград

Сръбското МВР задържа 37 души след сблъсъци пред парламента в Белград

Свят Преди 2 часа

Вучич каза, че ще насрочи предсрочни парламентарни избори, но не се ангажира с конкретна дата

Сред 7 съпрузи - кой е бил най-добрият любовник на Елизабет Тейлър

Сред 7 съпрузи - кой е бил най-добрият любовник на Елизабет Тейлър

Любопитно Преди 2 часа

„Обичам Ричард с всяко влакно на душата си, но не можем да бъдем заедно. Ние сме твърде взаимно разрушителни“, казва Тейлър

Украйна обстрелва руска рафинерия в Саратов

Украйна обстрелва руска рафинерия в Саратов

Свят Преди 2 часа

Въпреки че Кремъл признава проблемите в сектора, той твърди, че ситуацията е под контрол

,

Фитнес треньор съветва: Как да тренирате в студа, без да навредите на здравето си

Любопитно Преди 2 часа

Фитнес треньорката Анастасия Ишченко сподели как правилно да тренирате на открито през студения сезон

<p>КС образува дело за промените в Закона за ДАНС</p>

Конституционният съд образува дело за промените в Закона за ДАНС

България Преди 2 часа

Досега председател се назначаваше с указ на президента

Паника в Западна Турция: Земетресение с магнитуд 5 по Рихтер

Паника в Западна Турция: Земетресение с магнитуд 5 по Рихтер

Свят Преди 2 часа

<p>Премиерите на Русия и Китай разговаряха</p>

Отношенията между Русия и Китай са на "исторически връх" въпреки санкциите

Свят Преди 2 часа

Срещата се състоя в една от вилите на държавната резиденция "Сиху“

Премиерът на Валенсия подаде оставка година след потопа с 229 жертви

Премиерът на Валенсия подаде оставка година след потопа с 229 жертви

Свят Преди 2 часа

Отказът на Масон подаде оставка досега предизвика масови демонстрации в автономната област от миналия октомври насам

