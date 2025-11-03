Мъж пребил съпругата си, защото отказала да му даде пари за дрога

М ъж от Сандански е предаден на съд за закана с убийство, побой и нарушаване на съдебна заповед. Това съобщиха от прокуратурата.

Районна прокуратура в Благоевград е внесла обвинителен акт срещу Д.К. за закана с убийство, причиняване на телесна повреда и неизпълнение на съдебна заповед.

Обвиняемият Д.К. живеел около 15 години в съжителство с М.Ч., а през 2023 г. двамата сключили брак. Семейството, заедно с двете им деца, живеело в Сандански. През последните години мъжът започнал да упражнява физическо насилие над съпругата си. Жената подавала жалби в полицията, но по-късно ги оттегляла, за да продължи съвместния им живот заради децата.

На 15 март 2025 г. вечерта Д.К. поискал от М.Ч. пари, за да си купи наркотик, но тя отказала. Около 03:00 ч. я събудил и отново настоял за пари. Проявил агресия, хванал я за шията, заплашил я с убийство и я ударил в лицето. Жената подала сигнал на телефон 112, след което той напуснал жилището.

Около 06:00 ч. Д.К. се върнал, изблъскал входната врата и влязъл вътре. Нанесъл побой на съпругата си, удряйки я по лицето и тялото. В резултат на нападението тя получила отоци, рани, кръвонасядания и синини.

След нов сигнал за домашно насилие на мястото пристигнали полицейски служители, които задържали мъжа. Пострадалата подала молба по Закона за защита от домашно насилие, а по-късно и молба за развод.

Съдът издал заповед за защита, с която задължил Д.К. да се въздържа от насилие, да не приближава пострадалата и да не осъществява контакт с нея.

На 25 април 2025 г. обвиняемият нарушил съдебната заповед, като посетил местоработата на М.Ч. и поискал от нея да оттегли жалбата си за насилието.

Делото срещу него предстои да продължи в съда.