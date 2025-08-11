България

Мъж преби служителка на БДЖ във влак в Перник

Извършителят е 30-годишен перничанин, водещ скитнически начин на живот, с психични проблеми

11 август 2025, 12:18
Източник: БТА

М ъж е нанесъл побой над служителка на Българските държавни железници (БДЖ). Случаят е станал в неделя около 7:20 ч. във влак в района на град Перник, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР. 

Мъжът, на видима възраст около 30 години, е нанесъл побой на 58-годишна служителка на БДЖ, удряйки я с ръце в областта на главата. Жената е с леки наранявания, но без опасност за живота.

От полицията допълниха, че извършителят на деянието е 30-годишен перничанин, водещ скитнически начин на живот, с психични проблеми.

От ОДМВР съобщиха за БТА, че мъжът е настанен в отделението по психиатрия в Многопрофилната болница за активно лечение "Рахила Ангелова" в Перник.

По случая е образувано досъдебно производство и работата продължава.

Източник: Кореспондент на БТА в Перник Милен Миланов    
БДЖ Перник влак побой служителка мъж
