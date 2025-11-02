Мъж, оправдан за убийството на журналист, е намерен мъртъв в хотел в Гърция

М ъж, който бе обвинен, а по-късно оправдан за убийството на разследващия журналист Йоргос Карайваз през 2021 г., бе намерен тази нощ мъртъв в хотел в района на Арахова в централната част на Гърция, съобщава в. „Катимерини“.

Жертвата – 41-годишният Янис Лалас, е смятан за ключова фигура на гръцкия подземен свят. Той е бил намерен мъртъв с прострелни рани в хотелската стая на руски бизнесмен, информира "Катимерини". Властите са получили сигнал за убийството от жена, която се е обадила в полицията.

Предполага се, че става дума за разчистване на сметки между „гръцката мафия“. Убийството е извършено с оръжие, тип „Калашников“, а наблизо е намерен изгорял автомобил, за който се смята, че е свързан с престъплението.

Янис Лалас е бил известен на полицията като лице, свързано с организираната престъпност в Гърция, посочва „Катимерини“. Той оцеля при опит за убийство през май в Ано Лиосия, северно от Атина.

До момента не се съобщава за арести във връзка със случая, а разследването продължава, посочва вестникът.

Янис Лалос и неговият брат Ефстратиос бяха обвинени за убийството на разследващия журналист Йоргос Карайваз, който бе застрелян на 9 април 2021 г. с 13 куршума пред дома си в предградие на Атина от двама мъже на мотоциклет.

Братята, които отричаха участие в престъплението, бяха оправдани поради липса на доказателства.

Според прокуратурата екзекуцията на журналиста е свързана с професионалната му дейност. "Катимерини" писа тогава, че Карайваз, който е бил опитен криминален репортер, е имал връзки в гръцкия подземен свят, както и със свързани с него корумпирани полицейски служители. Той също така е бил ключов свидетел по разследване през 2015-2017 г. на Националната разузнавателна служба за корупция в полицията и незаконни дейности, свързани с проституция.