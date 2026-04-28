Автомобил прегази малко дете в Розино

Д ете загина при пътен инцидент в карловското село Розино, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Сигналът е подаден около 11:40 ч. на тел. 112.

Кола блъсна 10-годишно дете в Карловско

Според предварителната информация детето изскочило внезапно на платното за движение и било ударено от преминаващ лек автомобил, а в болница е констатирана смъртта му.

Алкохолната проба на шофьора е отрицателна, предстои да бъде тестван за употреба на наркотични вещества.

Местопроизшествието е запазено. Образувано е досъдебно производство в Районно управление - Карлово.