Автомобил прегази малко дете в Розино

Д ете загина при пътен инцидент в карловското село Розино, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Сигналът е подаден около 11:40 ч. на тел. 112.
Кола блъсна 10-годишно дете в Карловско
Според предварителната информация детето изскочило внезапно на платното за движение и било ударено от преминаващ лек автомобил, а в болница е констатирана смъртта му.
Алкохолната проба на шофьора е отрицателна, предстои да бъде тестван за употреба на наркотични вещества.
Местопроизшествието е запазено. Образувано е досъдебно производство в Районно управление - Карлово.