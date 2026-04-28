Любопитно

Подиграха съпругата на Пийт Хегсет заради евтина рокля от китайски сайт за бърза мода

Инфлуенсърка, самоопределяща се като „социалистическа светска дама“, предизвика вълна от възмущение, след като се опита да осмее Дженифър Хегсет за бюджетния ѝ избор на рокля от Shein за 42 долара за престижната вечеря на кореспондентите в Белия дом

28 април 2026, 15:29
Източник: Getty Images

Т я допусна сериозен моден гаф, но не в облеклото, а в отношението си.

Самопровъзгласила се „социалистическа светска дама“, която редовно парадира с кожи и луксозни дизайнерски марки, се оказа под канонада от критики. Причината – опитът ѝ да унижи съпругата на Пийт Хегсет за това, че се е появила на вечерята на кореспондентите в Белия дом (WHCD) с рокля на достъпна цена.

18-годишната Ела Деви бе подложена на безмилостен онлайн тролинг, след като посочи, че съпругата на военния министър, Дженифър Хегсет, е избрала рокля в цвят „пепел от рози“, която поразително прилича на модел от китайския сайт за изгодни покупки Shein.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Съпругата на Пийт Хегсет носи рокля от Temu на вечерята на кореспондентите (не се шегувам)“, написа в социалната мрежа X начинаещата модна инфлуенсърка, добавяйки скрийншот на подобен модел, продаван за по-малко от 20 долара.

Проверка обаче показва, че роклята всъщност е от Shein – друг китайски гигант за „бърза мода“. Тя струва точно 42,23 долара и има висок рейтинг от 4,88 звезди от доволни клиенти.

Източник: Getty Images

Опитите на инфлуенсърката, която често позира с аксесоари на Chanel, да се присмее на пестеливостта на Хегсет, претърпяха пълен крах.

„Изглежда невероятно. Мислех, че левицата е за принципа 'изяж богатите'? А сега нападате някого, задето не е похарчил 10 000 долара за рокля, която ще облече само веднъж?“, реагира остро консервативната активистка Лора Лумър.

Друг критик иронично отбеляза, че антиполицейската реторика на радикалната левица очевидно вече включва и „модната полиция“.

Повечето коментатори се фокусираха върху лицемерието на Деви. Тийнейджърката редовно се хвали в социалните мрежи с колекцията си от дизайнерски чанти на Chanel, Burberry и Givenchy.

„Тази жена се нарича 'социалистка', а прекарва времето си в подигравки, че консервативните жени не харчат достатъчно пари за дрехи“, гласи друг коментар.

В знак на солидарност с Дженифър Хегсет, много потребители започнаха да споделят свои собствени истории за бюджетни покупки.

„Парфюмът ми е от Amazon за 5 долара и постоянно получавам комплименти. Носила съм рокли от Amazon на гала вечери. Носете това, което ви харесва, без значение дали се нрави на снобите“, написа Шошана Вайсман.

Това не е първият път, в който Дженифър Хегсет избира достъпната мода. Тя и преди е залагала на тоалети от Shein, включително за събития с участието на президента Тръмп.

Източник: nypost.com    
