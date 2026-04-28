Отнеха имунитета на румънската евродепутатка Диана Шошоака

Р умънската евродепутатка Диана Шошоака остана без имунитет.

Решението бе взето с голямо мнозинство на заседание на Европейския парламент.

Процедурата започна в края на миналата година, след като Главната прокуратура на Румъния обвини Шошоака в 11 престъпления, включително екстремистка пропаганда и незаконно отнемане на свобода.

Шошоака е известна с проруските си, популистки, крайнодесни и антиевропейски възгледи.