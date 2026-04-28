Целият свят бяга за тези, които не могат: Wings for Life World Run отново обединява стотици хиляди за кауза без финална линия

Н а 10 май от 14:00 ч. българско време милиони хора по цял свят ще застанат на стартовата линия на едно от най-уникалните и смислени спортни събития – Wings for Life World Run. Това не е просто бягане, а глобално движение с ясна мисия: да подкрепи научните изследвания за намиране на лечение за гръбначни увреждания.

Какво прави Wings for Life World Run различно?

Wings for Life World Run е най-голямото синхронизирано бягане в света и единственото по рода си събитие без фиксирана финална линия. Всички участници – независимо дали бягат, ходят или се придвижват с инвалидна количка – стартират по едно и също време навсякъде по света.

30 минути след старта виртуалната Catcher Car („преследващата кола“) тръгва след участниците и постепенно увеличава скоростта си. В момента, в който колата настигне даден участник, неговото бягане приключва. Така всеки финишира с лично постижение, независимо от нивото си на подготовка. Мотото на събитието – „Бягаме за тези, които не могат“ – обединява хора от всички възрасти и възможности около една обща кауза.

Кога, къде и как да се включим?

Дата: 10 май 2026 г.

Час: 14:00 ч. (едновременен старт в цял свят)

Формат: Глобално бягане без финална линия с виртуална Catcher Car

Къде: Навсякъде по света чрез мобилното приложение Wings for Life World Run; в България – възможност за общо бягане в Южен парк, София (стартова точка - Поляната с гълъбите)

Участие: Регистрация и участие чрез безплатното мобилно приложение (Android и iOS)

Такса: 10 евро, като 100% от средствата отиват директно за научни изследвания

Дарения: В приложението е наличен и бутон Donate за всички, които искат да подкрепят каузата без да бягат

Фондацията Wings for Life – надежда чрез наука

Wings for Life е международна фондация с нестопанска цел, създадена през 2004 г., посветена изцяло на финансиране на научни проекти и клинични изследвания в областта на гръбначните увреждания. В световен мащаб милиони хора живеят с парализа вследствие на травми, най-често причинени от пътнотранспортни произшествия или падания. Основната цел на фондацията е една – да открие лек за гръбначните увреждания.

Досега Wings for Life е подкрепила над 340 изследователски проекта в почти 20 държави, като всички събрани средства се насочват директно към науката. Благодарение на този устойчив модел редица открития вече се приближават към клинично приложение.

Глобална кауза, споделена от милиони

От първото си издание през 2014 г. до днес, Wings for Life World Run е събрала десетки милиони евро за научни изследвания, като всяка година участниците стават все повече. Само за изминалата година събраните средства, благодарение на бягането са 8,6 милиона евро. Събитието доказва, че когато светът бяга заедно, граници не съществуват – нито географски, нито физически.

На 10 май всеки може да бъде част от каузата. Няма значение колко далеч ще стигнеш – важно е защо бягаш.