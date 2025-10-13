България

Мъж е с фрактури, след като беше ударен от шофьор с положителна проба за наркотици

Пешеходецът е пострадал с фрактури по тялото и главата и е настанен за лечение в болница

13 октомври 2025, 13:23
Мъж е с фрактури, след като беше ударен от шофьор с положителна проба за наркотици
Източник: БТА

М ъж на 53 години от Кресна е с фрактури по тялото и главата, след като е бил блъснат от 24-годишен водач. За случая съобщават от пресцентъра на Областна дирекция на МВР-Благоевград. Оттам уточняват, че на 11 октомври, около 23:30 часа, на пътя между с. Долна Градешница и гр. Кресна, лек автомобил с 24-годишен водач от гр. Кресна е блъснал с предната си дясна част 53-годишния мъж, който се е движил по пътната лента.

Пешеходецът е пострадал с фрактури по тялото и главата и е настанен за лечение в Многопрофилна болница за активно лечение "Югозападна болница"- база 1 Сандански.

Кола блъсна пешеходец в София, шофьорът е с положителна проба за канабис

На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отчели положителен резултат за употреба на наркотично вещество и наличие на 0,43 промила алкохол в издишания въздух.

Мъж е с тежки травми, след като е блъснат от дрогирана шофьорка в Ловеч

На пешеходеца е направена проба за употреба на алкохол, която е отчела наличие на 1,29 промила. В хода на работата по случая, от полицейските служители е извършена проверка на лекия автомобил, където е открито около 0,47 грама наркотично вещество, което след направен полеви тест е реагирало положително на кокаин. 24-годишният мъж е задържан със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Припомняме за тежка катастрофа в началото на октомври в района на Кресненското ханче в Кресненското дефиле. При пътния инцидент загина жена, пътуваща в микробус, който се блъсна в товарен автомобил, движил в насрещното движение. 

Източник: БТА,  Деница Кючукова    
Пътен инцидент Блъснат пешеходец Кресна Дрогиран шофьор Пиян шофьор Кокаин Задържане Фрактури Досъдебно производство Югозападна болница
Последвайте ни

По темата

Намушкаха 25-годишен мъж в Ловеч - двама арестувани, трети се издирва

Намушкаха 25-годишен мъж в Ловеч - двама арестувани, трети се издирва

Между войната и несигурното бъдеще – какво се случва с руската икономика

Между войната и несигурното бъдеще – какво се случва с руската икономика

Челен сблъсък на два експресни влака в Словакия, близо 100 ранени

Челен сблъсък на два експресни влака в Словакия, близо 100 ранени

„В най-добрата форма съм!“: Дженифър Лопес показа новото си тяло

„В най-добрата форма съм!“: Дженифър Лопес показа новото си тяло

Къде инвестират парите си младите българи

Къде инвестират парите си младите българи

pariteni.bg
Всички критикуваха Toyota, сега тя се кани да поведе EV революцията

Всички критикуваха Toyota, сега тя се кани да поведе EV революцията

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 18 часа
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 20 часа
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 16 часа
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 18 часа

Виц на деня

– Дядо, ти вярваш ли в любовта от пръв поглед? – Не, моето момче. Баба ти ме хареса чак на третото поглеждане, след като видя…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Огромното наследство, което Даян Кийтън остави

Огромното наследство, което Даян Кийтън остави

Свят Преди 5 минути

Легендарната актриса беше не само звезда от световна величина, но и изключително успешен инвеститор в недвижими имоти

СЗО алармира: 1 от 6 инфекции са резистентни към антибиотици

СЗО алармира: 1 от 6 инфекции са резистентни към антибиотици

Свят Преди 15 минути

Антибиотичната резистентност се е увеличила при над 40 процента от наблюдаваните антибиотици, с годишен среден ръст от 5 до 15 процента

Тръмп получи бурни аплодисменти в израелския парламент

Тръмп получи бурни аплодисменти в израелския парламент

Свят Преди 35 минути

Той посети Израел по случай сключеното примирие с участието на САЩ между израелската държава и "Хамас"

Нощна атака в Одеса: 60-годишен мъж е ранен, гори мащабен пожар

Нощна атака в Одеса: 60-годишен мъж е ранен, гори мащабен пожар

Свят Преди 44 минути

Всички необходими служби ликвидират последиците от нощната атака

Предупредителни знаци за инфаркт, които се появяват 12 години по-рано

Предупредителни знаци за инфаркт, които се появяват 12 години по-рано

Любопитно Преди 52 минути

Ранните симптоми на сърдечен удар, които могат да спасят живота ви

ДБ ще обсъдят с ПП, ДСБ и юристи аргументите за касиране на вота в Пазарджик

ДБ ще обсъдят с ПП, ДСБ и юристи аргументите за касиране на вота в Пазарджик

България Преди 53 минути

Всички видяха безпрецедентното купуване на гласове, посочи Божидар Божанов

Губим половината си приятели на всеки 7 години - ето как да ги запазим

Губим половината си приятели на всеки 7 години - ето как да ги запазим

Любопитно Преди 53 минути

Широкият социален кръг се смята, че намалява риска от смърт с 45%, което е приблизително равно на въздействието на диетата и упражненията взети заедно

Защо няма Нобелова награда за математика

Защо няма Нобелова награда за математика

Любопитно Преди 55 минути

Разбирането на причината, поради която няма Нобелова награда за математика, изисква поглед към историята

Вълчев иска промени - забрана за използване на социални мрежи от деца под 15 години

Вълчев иска промени - забрана за използване на социални мрежи от деца под 15 години

Свят Преди 1 час

Вълчев коментира и нуждата от промени в Националното външно оценяване

<p>Нетаняху няма се включи в срещата в Египет, посветена на мира в Газа</p>

Израел: Нетаняху няма се включи в срещата в Египет, посветена на мира в Газа

Свят Преди 1 час

По-рано той направи обръщение пред израелски депутати в парламента в Йерусалим и се срещна с близки на заложници

Кирил Домусчиев, Председател на КРИБ

Отговор от КРИБ към КНСБ: Дискусията по данъци и осигуровки трябва да се основава на устойчиви реформи

България Преди 1 час

България трябва да се поучи от тези грешки, защото, както е казал Бисмарк, само глупакът се учи от собствените си грешки – мъдрецът се учи от чуждите, казва Кирил Домусчиев

Кралски поклон: Кейт Мидълтън избра дизайн на Виктория Бекъм в големия си ден

Кралски поклон: Кейт Мидълтън избра дизайн на Виктория Бекъм в големия си ден

Любопитно Преди 1 час

Принцесата на Уелс се появи в зашеметяващ маслиненозелен костюм, създаден от самата Виктория Бекъм

<p>Слави Трифонов цитира&nbsp;Рангел Вълчанов и критикува Бойко&nbsp;Борисов</p>

Трифонов за законопроекта за изменение на НК: 99% от журналистите и публичните личности, които коментираха този закон, въобще не са го чели

България Преди 1 час

ИТН оттегли законопроекта за изменение на Наказателния кодекс

Еврото вдига цената на такситата

Еврото вдига цената на такситата

България Преди 1 час

Шофьорите искат по-високи тарифи

Макрон игнорира призивите за оставка

Макрон игнорира призивите за оставка

България Преди 2 часа

"Аз ще продължа да гарантирам стабилността", добави Макрон, чийто втори мандат изтича през 2027 г.

Снимката е илюстративна

10 признака, че психическото ви здраве се влошава и имате нужда от помощ

Любопитно Преди 2 часа

От промени в съня до загуба на интерес – научете какво подсказват тези сигнали

Всичко от днес

От мрежата

Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

dogsandcats.bg

Защо кучето ми пие повече вода от обикновено?

dogsandcats.bg
1

Танцът на сребърните фазани

sinoptik.bg
1

Пороите забавят есенната сеитба

sinoptik.bg

Меган Маркъл показа снимки на порасналата си дъщеря

Edna.bg

Оттегля ли се Крал Чарлз III от престола заради влошено здраве?

Edna.bg

Полузащитник на Барселона виси за дербито с Реал Мадрид

Gong.bg

Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов

Gong.bg

"Хамас" освободи всички живи израелски заложници, сред тях - и мъжът с българско гражданство

Nova.bg

Усмивки и сълзи от радост: Първи кадри с освободените израелски заложници (СНИМКИ)

Nova.bg