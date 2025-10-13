Мъж е с фрактури, след като беше ударен от шофьор с положителна проба за наркотици

М ъж на 53 години от Кресна е с фрактури по тялото и главата, след като е бил блъснат от 24-годишен водач. За случая съобщават от пресцентъра на Областна дирекция на МВР-Благоевград. Оттам уточняват, че на 11 октомври, около 23:30 часа, на пътя между с. Долна Градешница и гр. Кресна, лек автомобил с 24-годишен водач от гр. Кресна е блъснал с предната си дясна част 53-годишния мъж, който се е движил по пътната лента.

Пешеходецът е пострадал с фрактури по тялото и главата и е настанен за лечение в Многопрофилна болница за активно лечение "Югозападна болница"- база 1 Сандански.

На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отчели положителен резултат за употреба на наркотично вещество и наличие на 0,43 промила алкохол в издишания въздух.

На пешеходеца е направена проба за употреба на алкохол, която е отчела наличие на 1,29 промила. В хода на работата по случая, от полицейските служители е извършена проверка на лекия автомобил, където е открито около 0,47 грама наркотично вещество, което след направен полеви тест е реагирало положително на кокаин. 24-годишният мъж е задържан със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Припомняме за тежка катастрофа в началото на октомври в района на Кресненското ханче в Кресненското дефиле. При пътния инцидент загина жена, пътуваща в микробус, който се блъсна в товарен автомобил, движил в насрещното движение.