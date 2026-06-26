Мълчалив вик за справедливост: Протест в памет на всички деца, загинали на пътя

С бели балони, свеждане на глави и едноминутно мълчание пред Съдебната палата в София бе почетена паметта на всички загинали деца по българските пътища. Протестната акция срещу дългогодишното бездействие на институциите и в памет на всички загинали деца по българските пътища бе организирана от Сдружение „Ангели на пътя“ на фейсбук страницата им.

Източник: БТА

„Тази вечер излизаме отново за пореден път, не знам за кой път излизаме, за всички жертви, за всички дечица, които загиват по нашите пътища от безхаберие, корупция, липса на контрол“, каза за БТА Николина Петкова – майка на загиналия преди близо три години Филип Арсов на пешеходна пътека в центъра на София. „Детето ми е убито на пешеходна пътека в центъра на София, между две министерства“, добави майката. И вместо депутати лицемерно да свеждат глави в парламента, да се заемат и да започнат мерки. Защото не може да продължава така. Губим децата си, губим бъдещето на България, заяви Николина Петкова.

Източник: БТА

По време на протеста бяха запалени свещи и пуснати бели балони в памет на загиналите деца по пътищата. Паметта на жертвите бе почетена и със свеждане на глави и едноминутно мълчание.

Източник: БГНЕС

Движението в района на Съдебната палата бе спряно за около един час и градският транспорт не се движеше. В района имаше полицейски екипи.

Източник: БГНЕС

Протести бяха обявени пред всички съдебни палати в страната.