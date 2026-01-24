Актьорът Догукан Гюнгьор отстранен от сериала "Шербет от боровинки" заради наркотици

Т урският актьор Догукан Гюнгьор, известен с главната си роля в популярния турски сериал „Шербет от боровинки“ (Kızılcık Şerbeti), е отстранен от сериала, след като е дал положителна проба за наркотици, съобщава вестник „Джумхуриет“.

Проби от косата и кръвта на Гюнгьор са разкрили следи от употреба на марихуана и кокаин.

Гюнгьор беше един от задържаните по-рано този месец в рамките на разследване на Главната прокуратура на Истанбул във връзка със закупуване, притежание и употреба на наркотици, насочено срещу известни лица, припомня турският вестник.

Актьорът потвърди, че вече няма да се появява в сериала и че решението е взето от ръководството на телевизионния канал „Шоу ТВ“ (Show TV), който продуцира „Шербет от боровинки“.

„Току-що научих, че съм отстранен от телевизионния сериал „Шербет от боровинки“, по който работих с голям ентусиазъм в продължение на четири сезона поради решение, взето от ръководството на „Шоу ТВ“ във връзка с последните събития“, написа актьорът в социалните мрежи.

„Всеки може да прави грешки в живота и аз също съм правил грешки, но искрено и честно заявих както пред прокуратурата, така и пред обществеността, че съм ги поправил и дълбоко съжалявам, като направих първите си стъпки към чист живот (...) Оставям тези безсърдечни хора и институции, които не вярват, че всеки заслужава втори шанс, на съвестта им и ги поверявам на Бог“, написа снощи Гюнгьор.