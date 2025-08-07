България

Близо 500 училищни кабинета са обновени по Националната програма на МОН

В някои класни стаи е възможно да се провежда обучение по два предмета едновременно

7 август 2025, 11:57
Н ад 496 учебни кабинета са били обновени през учебната година по Националната програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката (МОН).

Училища и центрове за специална образователна подкрепа са получили финансиране в размер над 7 млн. лв. по модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, география и икономика, технологии и предприемачество, както и за целодневна организация на учебния ден“.

В рамките на програмата са осигурени достъп до интерактивни учебни материали чрез образователни платформи, ученически маси с тематични изображения и текстове, учебна и художествена литература, сборници и речници, карти, табла, атласи и други образователни помагала. В някои класни стаи е възможно да се провежда обучение по два предмета едновременно.

За 90 училища са закупени образователни игри и комплекти за експерименти, реквизит за ролеви игри и драматизации, куклен театър и художествена литература, както и обзавеждане, създаващо по-приветлива атмосфера.

От министерството уточняват, че програмата се реализира за поредна година, като училищата проявяват активен интерес и към обновяване на училищните библиотеки и кътовете за четене. Освен с нова литература и подходящо обзавеждане – маси, дивани, етажерки, конструктори и образователни игри – училищата са реализирали и 318 инициативи. Сред тях са изложби, отбелязване на годишнини на бележити личности от българската литература и култура, драматизации, беседи по актуални теми и др.

От 2023 г., когато за първи път МОН започва да финансира модернизацията на училищни кабинети по тази програма, досега са обновени общо 1 073 класни стаи, допълват от министерството.

Източник: БТА    
МОН Образователна програма Училищна среда Модернизация Учебни кабинети Учебни материали Финансиране Училищни библиотеки Обучение
