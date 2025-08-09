Свят

Българин изчезна в Охридското езеро

Местната полиция и водолазни екипи са започнали операция по издирване

9 август 2025, 19:11
Източник: Thinkstock/Guliver

Б ългарски гражданин изчезна при гмуркане в Охридското езеро, предава "Макфакс".

Според полицейска информация, днес в 13:15 ч. (14:15 българско време), в полицейското управление в Охрид и в Езерната полиция е получен сигнал, че мъж на 52 г. от Република България е изчезнал, докато се е гмуркал на дълбочина 89 метра във водите на Охридското езеро, край село Търпейца.

На косъм от трагедия: Спасиха петима души в Охридското езеро

Полицията съобщава, че в операцията по издирването му участват екипи на Езерната полиция и Червения кръст, с водолази от водолазен клуб "Амфора".

Източник: Макфакс    
Охрид езеро българин
